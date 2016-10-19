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Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения

опубликовано Nvb2003 в Ср, 19/10/2016 - 15:06
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Украинские спецслужбы активизировала диверсионно-разведывательную деятельность вдоль линии соприкосновения. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики майор Андрей Марочко.

"Нами отмечается активизация деятельности диверсионно-разведывательных групп противника вдоль линии боевого соприкосновения", - отметил Марочко.
"По информации, полученной от жителей населенного пункта Артемовск, стало известно о проживании сотрудников службы безопасности Украины в гостинице по улице Соборная, 58", - сообщил он.
"Очевидно, что активизация деятельности ДРГ связана с нахождением сотрудников СБУ в этом районе", - добавил майор.
Он подчеркнул, что эти факты служат еще одним подтверждением того, что украинская сторона не желает мирным путем урегулировать сложившуюся ситуацию на Донбассе и игнорирует все соглашения и договоренности, достигнутые Контактной группой в Минске.

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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"