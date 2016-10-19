ВСУ ведут пристрелку дорог прямо в Донецке

Мина калибра 120 миллиметров упала во двор частного дома на улице Стратонавтов, в Киевском районе Донецка. Сам дом уже находится в полуразрушенном состоянии, а его хозяева перебрались на жительство в более безопасное место. Но к дому регулярно приходит собака, принадлежавшая его выехавшим жильцам. От разрыва мины дом поучил очередные повреждения.

Ночью на 19 октября на территорию Киевского района столицы ДНР вновь неоднократно прилетали снаряды 122-миллиметрового калибра. Взрывы раздавались на территории Красногвардейского района Макеевки. Огонь велся с позиций ВСУ, расположенных под селом Опытное и к северо-западу от Ясиноватой.

Под артиллерийский обстрел две ночи подряд - 18 и 19 октября - В Донецке попала также природная зона Дурная балка. Она находится на границе Куйбышевского и Кировского районов. Обстрел этого направления ведется с позиций украинской армии, расположенных под пригородом Донецка - Красногоровкой. Также

в ночь на 19 октября несколько снарядов разорвались возле дороги Кировского района, недалеко от поселка шахты имени Абакумова.

Возможно, что украинские вояки начали пристреливаться к дороге через Дурную балку по причине ее коммуникационной значимости.