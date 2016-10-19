Украина получила «лесной» ультиматум от Евросоюза

На нынешней Украине куда ни кинь – всюду клин, а точнее клинч. Вот обострились отношения с Евросоюзом по поводу украинских лесов. Они составляют 16 процентов территории незалежной, то есть 10.8 миллионов гектар и по мнению европейцев используются неэффективно.

Вот почему Евросоюз потребовал от Украины снять введенный мораторий на экспорт леса-кругляка, туманно пообещав за это некие кредиты. Упомянутый мораторий и так был мерой вынужденной. Ведь хищнические рубки поставили украинские леса на грань исчезновения. Деревья валили и лесопромышленники, и просто население ради пропитания и обогрева. Вот и пришлось ограничить вырубки. Ведь на экспорте одного кубометра леса-сырца Украина теряла 120 гривен.

Теперь, если ЕС дожмёт Украину и добьётся снятия моратория, это приведёт не только к гибели лесных массивов, но к закрытию 6.5 тысяч украинских деревообрабатывающих и мебельных предприятий. Погибнут целые отрасли промышленности и десятки тысяч людей потеряют работу. Но Европе на это наплевать. Ей выгоднее покупать лес-кругляк по бросовой цене, а потом втридорога сбывать изделия из него.