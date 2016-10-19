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Страна небрата и аттентата

опубликовано alex1943 в Ср, 19/10/2016 - 15:33 Новость: тема тэги гео
atentat
Как показали террористические акты, причём не только убийство Моторолы, но и взрывы различных объектов, покушения на жизнь руководителей Народных Республик, Украина планомерно превращается в террористическое государство. Ещё после убийства Олега Бузины нацыки заявляли, что это их излюбленный и испытанный бандеровский «аттентат». То есть, индивидуальный террор.

Как уже не раз отмечалось, и старые, и новые бандеровцы плохие воины, но зато испытанные террористы. В этом они ничем не уступают ближневосточному ИГИЛу. Но тревожит не только скатывание Украины к террору. Судя по массовым реакциям на убийства и подрывы, Украина словно взбесилась. Но такая она и нужна Западу.

Террор это только лишь одна из сторон процесса превращения местечкового бандерофашизма в фашизм общеукраинский, цель которого сформировать антироссийскую нацию, чтобы использовать её против Москвы и всего Русского мира. Но намечается уже и третий шаг: переход от классического фашизма к стопроцентному нацизму и расизму, который представляет партия Билецкого «Национальный корпус».

Если Муссолини в отличие от Гитлера допускал существование итальянских евреев, то по примеру фюрера на Украине скоро начнут уничтожать людей по расовому признаку. И пусть не надеются их нынешние попутчики – «жидобандеровцы» типа Коломойского и Гройсмана, что их минёт чаша сия.


Василий Семёнов

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