Страна небрата и аттентата

Как показали террористические акты, причём не только убийство Моторолы, но и взрывы различных объектов, покушения на жизнь руководителей Народных Республик, Украина планомерно превращается в террористическое государство. Ещё после убийства Олега Бузины нацыки заявляли, что это их излюбленный и испытанный бандеровский «аттентат». То есть, индивидуальный террор.

Как уже не раз отмечалось, и старые, и новые бандеровцы плохие воины, но зато испытанные террористы. В этом они ничем не уступают ближневосточному ИГИЛу. Но тревожит не только скатывание Украины к террору. Судя по массовым реакциям на убийства и подрывы, Украина словно взбесилась. Но такая она и нужна Западу.

Террор это только лишь одна из сторон процесса превращения местечкового бандерофашизма в фашизм общеукраинский, цель которого сформировать антироссийскую нацию, чтобы использовать её против Москвы и всего Русского мира. Но намечается уже и третий шаг: переход от классического фашизма к стопроцентному нацизму и расизму, который представляет партия Билецкого «Национальный корпус».

Если Муссолини в отличие от Гитлера допускал существование итальянских евреев, то по примеру фюрера на Украине скоро начнут уничтожать людей по расовому признаку. И пусть не надеются их нынешние попутчики – «жидобандеровцы» типа Коломойского и Гройсмана, что их минёт чаша сия.