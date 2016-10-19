Страх и нищета в украинском рейхе

Согласно украинским же социальным опросам именно страх и пессимизм являются доминантными настроениями большей части населения страны. Их постоянно испытывают свыше 50 процентов жителей Украины. А каждый пятый при этом ещё и в состоянии растерянности: куда идти, что делать?..
Та же статистика утверждает, что 58.3 процента населения Украины находятся за чертой прожиточного минимума. Не надо путать его с понятием черты бедности. Бедняки сводят концы с концами, а нищие просто деградируют и вымирают. И это данные Киевского института демографии и социальных исследований имени М. Птухи НАН Украины.
Депопуляция стала устойчивым фактором украинских реалий. Только за первое полугодие текущего года население страны снизилось на 87 тысяч человек. А за последние четверть века потеряно 9.5 миллиона человек – вдвое больше, чем в годы Великой Отечественной войны.
Вымирают сёла, вымирают города. В стране, где насчитывалось пять-шесть мегаполисов теперь лишь в Киеве и Харькове проживет более чем 1 миллион человек. Вот к чему привела украинская независимость.
Василий Семёнов
___Сколько проживает людей на
___Сколько проживает людей на Вуксраине неизвестно уже 37 лет,
т.к. ещё перепись 1989 г. укропы засекретили из-за большого
количества руских (сейчас они "нарисовали" что руских якобы
осталось 9 млн).
___Если даже принять их "дутую" цифру на 2014 г, что в Укропии
проживало 46 млн (!), то:
-1) 2 млн. ушло с Тавридой;
-2) 6 млн. ушло с Донбасом;
-3) 0,9 млн. попросило убежище в Росии;
-4) 0,6 млн. (в основном бизнесмены с семьями) сами приехали в
Росию и не регистрируются как беженцы;
-5) 1,5 млн. уехало на Запад и возвращаться не намерены;
-6) 1 млн. убито и умерло, и в замен не родилось.
___Остаётся "числиться" в Укропстане: 34 млн. (сейчас!!!)
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___Ещё намерены слинять на Запад и Америку, серьёзно, 2 млн.,
а в Росию -- 3 млн. (вместе с семьями).
___Таким образом, останется 29 млн., а с учётом естественой
убыли и убийств (за 3 года) к 2020 г останется 28 млн.
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