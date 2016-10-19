Страх и нищета в украинском рейхе

Согласно украинским же социальным опросам именно страх и пессимизм являются доминантными настроениями большей части населения страны. Их постоянно испытывают свыше 50 процентов жителей Украины. А каждый пятый при этом ещё и в состоянии растерянности: куда идти, что делать?..

Та же статистика утверждает, что 58.3 процента населения Украины находятся за чертой прожиточного минимума. Не надо путать его с понятием черты бедности. Бедняки сводят концы с концами, а нищие просто деградируют и вымирают. И это данные Киевского института демографии и социальных исследований имени М. Птухи НАН Украины.

Депопуляция стала устойчивым фактором украинских реалий. Только за первое полугодие текущего года население страны снизилось на 87 тысяч человек. А за последние четверть века потеряно 9.5 миллиона человек – вдвое больше, чем в годы Великой Отечественной войны.

Вымирают сёла, вымирают города. В стране, где насчитывалось пять-шесть мегаполисов теперь лишь в Киеве и Харькове проживет более чем 1 миллион человек. Вот к чему привела украинская независимость.