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Гауляйтер Жебривский пообещал окончание строительства телевышки в оккупированном Славянске

опубликовано vinodelov в Ср, 19/10/2016 - 16:17 Новость: тема тэги гео
Вышка на Карачуне

Председатель так называемой Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский осмотрел реальное положение дел с телебашней на Карачуне. Сегодня там стряпают элементы мачты. Завтра, если будет благоприятная погода, начнут телебашню поднимать вверх.

Об этом Павел Жебривский написал на своей странице в Фейсбуке.

«Останется закрепить ее, закрепить оттяжки, установить передающее оборудование. В первую очередь будет инсталлирован передатчик Первого Национального», — добавил Жебривский.

Напомним, что украинские оккупанты Донбасса с помощью вышки на горе Карачун в захваченном Славянске, жаждут начать вещание своих лживых телеканалов на подконтрольную ДНР и ЛНР территорию.

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