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Главная Гуцульский лесовоз: злоумышленники смастерили специальный автомобиль, чтобы воровать лес на Ивано-Франковщине опубликовано vinodelov в Ср, 19/10/2016 - 16:37 Новость: тема тэги гео На Прикарпатье полицийские совместно с работниками лесной охраны обнаружили незаконную рубку 14 деревьев породы дуб и самодельный автомобиль, на котором нарушители перевозили незаконно срубленные деревья. Сведения по факту незаконной порубки деревьев внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 246 УК Украины, самодельное транспортное средство задержано, древесина сдана под охрану лесному хозяйству. Ведется досудебное расследование. :: vinodelov :: Автор (или псевдоним)

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