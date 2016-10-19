Заместитель Кличко объяснил, почему многие киевляне до сих пор мерзнут в своих квартирах

Часть киевлян имеют холодные батареи из-за порывов или ЖСК и ОСМД, которые злоупотребляют экономией, до сих пор не подали заявки на подключение отопления. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Мы готовились к сложному отопительному сезону, мобилизовали все усилия и ресурсы коммунальных служб до его запуска. И сегодня есть объективные причины отсутствия тепла в домах. Есть категория домов ОСМД и ЖСК, которые пока не запускают отопление из соображений экономии. Есть значительное количество повреждений на тепловых сетях — более 330 объектов, которые возникли уже после запуска тепла», — сказал он.

Среди других причин — проблемные котельные.

«С 277 котельных запущено в работу 271. Город сейчас решает этот вопрос. Ведь некоторые котельные, находящиеся в частной и иной собственности, решение о запуске принимают самостоятельно по согласованию с НАК „Нафтогаз“. Однако в интересах людей, проживающих в зоне обслуживания этих котельных, мы обязали их владельцев подключиться к теплу», — заверил Пантелеев.

Он также призвал представителей ОСМД и ЖСК «не злоупотреблять» экономией и начать запуск тепла в дома киевлян.

«Со своей стороны, городские коммунальные службы на период запуска работают фактически в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить ликвидацию повреждений и запуск тепла во все без исключения дома», — подытожил Пантелеев.