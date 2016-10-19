Главная

Заместитель Кличко объяснил, почему многие киевляне до сих пор мерзнут в своих квартирах

опубликовано vinodelov в Ср, 19/10/2016 - 16:58 Новость: тема тэги гео
Нет отопления

Часть киевлян имеют холодные батареи из-за порывов или ЖСК и ОСМД, которые злоупотребляют экономией, до сих пор не подали заявки на подключение отопления. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Мы готовились к сложному отопительному сезону, мобилизовали все усилия и ресурсы коммунальных служб до его запуска. И сегодня есть объективные причины отсутствия тепла в домах. Есть категория домов ОСМД и ЖСК, которые пока не запускают отопление из соображений экономии. Есть значительное количество повреждений на тепловых сетях — более 330 объектов, которые возникли уже после запуска тепла», — сказал он.

Среди других причин — проблемные котельные.

«С 277 котельных запущено в работу 271. Город сейчас решает этот вопрос. Ведь некоторые котельные, находящиеся в частной и иной собственности, решение о запуске принимают самостоятельно по согласованию с НАК „Нафтогаз“. Однако в интересах людей, проживающих в зоне обслуживания этих котельных, мы обязали их владельцев подключиться к теплу», — заверил Пантелеев.

Он также призвал представителей ОСМД и ЖСК «не злоупотреблять» экономией и начать запуск тепла в дома киевлян.

«Со своей стороны, городские коммунальные службы на период запуска работают фактически в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить ликвидацию повреждений и запуск тепла во все без исключения дома», — подытожил Пантелеев.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!