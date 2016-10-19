Очередной «сепаратизм»: Закарпатье объявило экономическую автономию от Украины

Депутаты Закарпатской области, ссылаясь на итоги референдума 1991 года, объявили о собственной экономической политике и независимых отношениях с иностранными государствами и регионами.

Сообщение об этом появилось на сайте облсовета Закарпатья. Дословно: «Исходя из результатов референдума 1991 г. о создании самоуправляемой территории (78% жителей региона тогда выступили «за»), Закарпатье намерено автономно выстраивать экономические отношения с иностранными государствами и их регионами».

В частности, депутаты отметили необходимость выполнения сотрудничества с Верхней Франконией (Германия). «Областной государственной администрации, исполнительному аппарату областного совета, органам местного самоуправления области следует осуществить практические мероприятия по выполнению программы сотрудничества с Верхней Франконией (Германия), подготовке проектов в области водного хозяйства, экологии, инвестиций, транспорта и инфраструктуры, а также туризма», -говорится в сообщении.

Впрочем, наиболее сильно на территории Закарпатья влияние соседней Венгрии. В 2014 году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев должен дать венграм, проживающим в Закарпатье, автономию: около 12% населения региона - 150 тысяч человек являются венграми, а отдельные районы Закарпатской области практически полностью заселены ими. Например, Береговский район, где доля венгров близка к 90%. Венгерский язык здесь официальный, есть венгерский университет, школы, культурные центры.

В Закарпатском облсовете отмечают, что никаких новшеств в законодательство пока не вносится, поскольку все положения о самостоятельной внешнеэкономической деятельности предусмотрены в положении референдума 1991 года. Однако глава Закарпатского облсовета Михаил Ривис намекнул на возможность выхода Закарпатья из состава Украины. «Я понимаю это так: если правительство хочет видеть Закарпатье в составе Украины, то они должны не забывать, что наш край существует», - сказал Ривас.

Сейчас решается вопрос о создании рабочей группы по разработке законодательства об экономической автономизации и свободной экономической зоне Закарпатья. Регион граничит Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией, поэтому его называют украинским «окном в Европу».

Территория Закарпатской области составляет 12 777 км², население - 1 259 068 человек (по состоянию на 1 сентября 2014), что соответствует 2,11 % территории и 2,78 % населения Украины. Административный центр Закарпатья — города Ужгород.

В Береговском (венгерском) районе находится Мужиевское месторождение золота, одно из самых крупных на Украине. Его запасы оцениваются в 50 тонн золота, 800 тонн серебра, 800 тыс. тонн цинка и 400 тыс. тонн свинца, при этом разработка месторождения практически не велась.