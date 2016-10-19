В МВД Украины усмотрели саботаж в Минфине

На своей странице в Фейсбук советник руководителя МВД Зорян Шкиряк счел финансирование МВД Украины, заложенное в проекте бюджета на 2017 г. саботажем начатых реформ в правоохранительной системе со стороны министерства финансов, потому что в предложенном Минфином бюджете кардинально уменьшено финансирование всех структурных подразделений МВД.

"Кое-что о Бюджете-2017. Наболевшем. Складывается впечатление, что министр финансов Украины Александр Данилюк взял курс (сознательно или не сознательно) на саботаж начатых реформ в правоохранительной системе, что на сегодняшний день является едва ли не единственным признаком того, что в стране происходят позитивные изменения. Своими предложениями к Бюджету-2017 по финансированию правоохранительной отрасли Минфин фактически выступает против защиты государственных интересов Украины и уменьшение нашей обороноспособности - как на внешнем, так и на внутреннем фронте! В предложенном Минфином Бюджете-2017 кардинально уменьшено финансирование всех структурных подразделений МВД", - написал Шкиряк.

Он отметил, что от необходимых для более-менее приемлемого финансирования МВД, то есть Нацполиции, Нацгвардии, ГНСУ, ГСЧС и ГМС 60 млрд гривен, Данилюк предложил всего 41 млрд. То есть, почти на 20 млрд меньше необходимого минимума.

Шкиряк отметил, что в предложенном бюджете Нацполиция профинансирована всего на 59% от минимальных потребностей, недостача 11 млрд грн.

Нацгвардия на 83%, недостача 1,7 млрд.

ГНСУ на 69%, недостача 2,8 млрд.

ГСЧС на 69%, недостача 2,5 млрд.

ГМС на 60%, недостача 0,6 млрд.

В связи с этим Шкиряк отметил, что принятие Бюджета-2017 для МВД в таком виде будет означать фактическую остановку "всех реформ в подразделениях МВД, деморализацию личного состава (мы не профинансируем заработную плату даже на уровне этого года), и, как следствие - значительное уменьшение обороноспособности страны. "Надеюсь, что те, от кого зависит принятие решений, это осознают", - написал он.

С ним согласен председатель Общественного совета при МВД Украины Владимир Мартыненко, который заявил, что дефицит бюджета на нужды Министерства внутренних дел Украины на 2017 год составляет около 20 миллиардов гривень: «Те потребности, которые являются обрезанными, минимальными, для того, чтобы ведомство работало, составляют около 60 миллиардов гривень. То, что предлагает министерство финансов, это немногим более 41 миллиарда гривень. То есть речь идет о том, что дефицит бюджета на работу правоохранительной системы в Украине составляет около 20 миллиардов гривень», - сказал он.