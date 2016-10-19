Траурная церемония прощания с Героем ДНР Арсением Павловым состоялась в Донецке

Легендарный командир батальона «Спарта», Герой ДНР Арсений Павлов (позывной «Моторола») похоронен в среду, 19 октября, с военными почестями на кладбище «Донецкое море», что в Ленинском районе столицы Республики. Ритуал погребения сопровождался артиллерийским и стрелковым салютом.

«Похороны Арсена Павлова закончились. В последний путь нашего друга и настоящего Героя провели со всеми подобающими почестями», — сообщил спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин.

В траурной церемонии прощания с героем, которая проходила в здании «Донбасс Оперы» приняли участие более 50 тысяч человек. Украинские СМИ по этому поводу пишут: «…очередь, как в мавзолей». Пришли родные, сослуживцы, первые лица страны, руководители министерств и ведомств, жители городов и районов ДНР. Многотысячная колонна прошла за гробом от здания театра оперы и балета до проспекта Комсомольский, откуда траурный кортеж отправился на кладбище.

Арсений Павлов (позывной «Моторола») погиб 16 октября 2016 года в Донецке, когда в лифте поднимался к себе в квартиру. Лифт был взорван, по предварительным данным, самодельным взрывным устройством с дистанционным управлением. Взрыв квалифицирован как теракт. В связи с гибелью Героя ДНР с 17 по 19 октября в Республике был объявлен траур.