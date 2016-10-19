В Запорожье главным прокурором вместо Александра Шацкого стал Валерий Романов

Бывший областной прокурор Шацкий в комментарии одному из телеканалов рассказывал, что генпрокурор Юрий Луценко предлагал ему уволиться, а после отказа ему начали угрожать и лишением свободы. «Руководитель аппарата грубо стал требовать, чтобы я ушел добровольно, угрожая проверкой или даже тюрьмой», — заявил Александр Леонидович.

И вот сегодня генпрокурор Юрий Луценко представил коллективу Запорожской областной прокуратуры нового руководителя - Валерия Романова. "Генеральный прокурор Юрий Луценко представил коллективу Запорожской областной прокуратуры нового руководителя - Валерия Романова", - говорится в сообщении пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган.

Валерий Романов родился в 1966 году. Окончил Украинскую государственную юридическую академию. В органах прокуратуры начал работать с 1993 года. С 13 апреля 2016 года работал заместителем прокурора Харьковской области.

Как сообщалось, ранее в комментарии Укринформу Сарган отметила, что готовится приказ об увольнении с должности прокурора Запорожской области Александра Шацкого.