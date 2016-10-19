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Главы Франции, Германии и России начали принуждать преступника Порошенко к миру

опубликовано vinodelov в Ср, 19/10/2016 - 20:17 Новость: тема тэги гео
Меркель Путин Олланд

Незаконная киевская власть достала уже весь мир своей ложью. Западные кураторы банды Порошенко поняли, что имеют дело с аферистами и откровенными преступниками, поэтому созвали в Берлине очередное заседание, для того чтобы усмирить украинско-фашистский режим.

В частности, в ведомстве федерального канцлера по приглашению Ангелы Меркель собрались президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд и президент страны «404» Петр Порошенко.

Первым на встречу приехал Порошенко, через несколько минут в канцелярию прибыл Олланд. Путин приехал последним — по программе его ожидали в 18.00 (19.00 мск). По информации агентства DPA, последний раз Путин был в Германии в 2013 году, он посещал Ганноверскую промышленную ярмарку.

Лидеры России, Германии Франции и Украины обсудят ключевые темы урегулирования конфликта в Донбассе, такие как проведение выборов в ДНР и ЛНР, а также другие пункты Минских соглашений, которые упорно не желают выполнять в Киеве.

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