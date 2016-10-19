Украина упустила последний шанс отвода сил и средств у Станицы Луганской

Неспособность Киева управлять своими подразделениями в зоне так называемой "АТО" сегодня вновь стала причиной срыва разведения сил и средств у Станицы Луганской. Об этом заявил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко.

Сегодня около 11.00 представитель Народной милиции в районе Станицы Луганской запустил белую сигнальную ракету, свидетельствующую о готовности начать отвод, однако ответа со стороны киевских силовиков не последовало.

"В очередной раз Украина подтвердила свою неготовность выполнять условия соглашения минского формата договоренностей о разведении сил и средств. Сегодня мы сделали еще одну попытку со своей стороны развести силы и средства", - сказал Анащенко.

"Мы выполнили все те пункты, которые указаны в Минских соглашениях, дали белую ракету. Однако ответа не последовало. Это в очередной раз доказывает то, что Украина неспособна управлять теми подразделениями, батальонами, которые ей не подчиняются на переднем крае", - отметил он.