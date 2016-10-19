Сводка событий Новороссии за 19 октября 2016 года

Владислав Дейнего заявил, что Киев практически утратил шанс выполнить рамочное решение по отведению сил от линии соприкосновения. "Мы порядка сорока минут ожидали реакции с украинской стороны после запуска нашей ракеты, ответного сигнала от Украины не увидели. Украина опять не готова выполнять разведение сил и средств в Станице Луганской". Дейнего уточнил, что 20 октября истекает срок, когда должны быть выполнены мероприятия по разведению сил на участке Станица Луганская.

Александр Хуг заявил, что стороны конфликта нарушают обязательства по "Минску", и это совершенно ясно из наших докладов. Мы также ясно показываем, что стороны должны располагать очень развитой системой поставок боеприпасов, потому что это основывается на фактах".

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24" сказал, что встреча в "нормандском формате" позволит лидерам четырех стран продвинуться в вопросе выполнения условий минских договоренностей, однако при этом никаких иллюзий по этому поводу не испытывает. Депутат также отметил, что "неэффективность любых санкционных механизмов сегодня очевидна". То же самое касается тех санкций, которые вводятся сегодня против России.

По сообщению Эдуарда Басурина украинские силовики выпустили снаряды по югу ДНР в течение ночи. Часть Новоазовского района обесточена. Информация о разрушениях и пострадавших сйечас уточняется".

Сегодня около 10 тысяч человек с цветами и траурными лентами пришли проститься с Арсеном Павловым, который также был известен как Моторола. На центральной улице Донецка возле Оперного театра, где проходила церемония, установлен плакат с фотографией ополченца и подписью "Герои не умирают". Моторола был убит 16 октября в подъезде собственного дома. Преступники заложили мощное взрывное устройство в кабине лифта.