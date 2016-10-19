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Главная Ансамбль Народной милиции "Новороссия" в рамках урока мужества дал концерт для учеников Луганска опубликовано Nvb2003 в Ср, 19/10/2016 - 20:37

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Музыкальный ансамбль Народной милиции ЛНР "Новороссия" в рамках программы "Урок мужества" дал концерты для учеников трех школ Луганска. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

"Народная милиция ЛНР совместно с управлением образования администрации Луганска и продюсерским центром "Родина" 19 октября в рамках программы "Урок мужества" в Луганской школе № 55 организовала проведение концерта патриотической песни ансамбля "Новороссия" под управлением гвардии лейтенанта Романа Разума", - сообщили в ведомстве.

"На концерте присутствовали ученики СОШ № 41 и 45 Луганска. Всего на концерте присутствовало около 300 человек", - уточнили в Народной милиции.

"Мероприятие было организовано с целью воспитания патриотизма и любви к Родине, а также повышения престижа службы в рядах Народной милиции ЛНР", - пояснили в ведомстве. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее