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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 19 Октября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Ср, 19/10/2016 - 20:43

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Украинские силовики за прошедшие сутки 595 раз обстреляли прифронтовую территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня на ежедневном брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«В целом, обстановка в Донецкой Народной Республике резко обострилась. За прошедшие сутки украинские боевики 595 раз нарушили режим прекращения огня, из них с применением тяжелой артиллерии и минометов 491 раз», – сказал он.

Согласно данным командования, под огнем украинской армии оказались южные села ДНР – Ленинское, Саханка, Новая Таврия, Безыменное и Коминтерново, Ясиноватая и ее село Васильевка и поселок Жабичево, Горловка и поселки Зайцево и Широкая Балка, северная и западные окраины столицы – район столичного аэропорта, поселки Трудовские и Александровка.

«В результате огневого воздействия противника по позициям наших подразделений погибли четверо военнослужащих армии ДНР и трое получили ранения», — сообщил Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее