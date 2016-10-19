Партнеры















Мы в соцсетях

Главная В Афганистане неизвестный застрелил двух американских советников опубликовано Nvb2003 в Ср, 19/10/2016 - 21:24 Новость: тема тэги гео Неизвестный, одетый в форму солдата афганской армии, убил рядом с территорией военной базы НАТО в Кабуле двух американских советников: военного и гражданского служащего. Как сообщает ВВС, ранения получили еще три американца: один военный и двое гражданских служащих. Солдаты открыли ответный огонь и убили нападавшего.

По данным министерства обороны Афганистана, нападение на военную базу в Кабуле было совершено около 11 утра. В Афганистане в составе международного воинского контингента, возглавляемого НАТО, находятся около 13 тысяч человек. Группировка НАТО размещена в стране под предлогом оказания помощи правительству Афганистана в борьбе с движением "Талибан". :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее