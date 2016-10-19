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В Афганистане неизвестный застрелил двух американских советников

опубликовано Nvb2003 в Ср, 19/10/2016 - 21:24 Новость: тема тэги гео
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Неизвестный, одетый в форму солдата афганской армии, убил рядом с территорией военной базы НАТО в Кабуле двух американских советников: военного и гражданского служащего. Как сообщает ВВС, ранения получили еще три американца: один военный и двое гражданских служащих. Солдаты открыли ответный огонь и убили нападавшего.
По данным министерства обороны Афганистана, нападение на военную базу в Кабуле было совершено около 11 утра. В Афганистане в составе международного воинского контингента, возглавляемого НАТО, находятся около 13 тысяч человек. Группировка НАТО размещена в стране под предлогом оказания помощи правительству Афганистана в борьбе с движением "Талибан".
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"