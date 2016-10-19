Главная

На Украине сократилась добыча нефти, газа и угля

опубликовано vinodelov в Ср, 19/10/2016 - 21:29 Новость: тема тэги гео
Качалка нефти

В то время, как премьер-министр Украины Владимир Гройсман рапортует о том, что в стране удалось остановить падение промышленности, статистика говорит совсем иное.

Так, добыча нефти и газового конденсата за 9 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 9% . Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Статистика также отмечает, что в нынешнем году заметно упала добыча угля на государственных шахтах Украины. Общее падение превысило 12 процентов от объема того же периода 2015 года.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!