На Украине сократилась добыча нефти, газа и угля

В то время, как премьер-министр Украины Владимир Гройсман рапортует о том, что в стране удалось остановить падение промышленности, статистика говорит совсем иное.

Так, добыча нефти и газового конденсата за 9 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 9% . Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Статистика также отмечает, что в нынешнем году заметно упала добыча угля на государственных шахтах Украины. Общее падение превысило 12 процентов от объема того же периода 2015 года.