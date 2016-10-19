ДНР: осужденные, желающие отбывать наказание на Украине, переданы Киеву

Передача заключенных состоялась в среду, 19 октября. Донецкая Народная Республика передала Киеву группу из 23 заключенных, мероприятие прошло без происшествий. Об этом сообщил управляющий делами аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР Дмитрий Попов. «Очередная передача осужденных для отбывания наказания на территории Украины прошла без происшествий», — сказал он.

Напомним: это не первая подобная акция. Донецк за все время конфликта на Донбассе передал Киеву 133 осужденных, которые пожелали отбывать наказание в тюрьмах Украины.