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ДНР: осужденные, желающие отбывать наказание на Украине, переданы Киеву

опубликовано vinodelov в Ср, 19/10/2016 - 21:52 Новость: тема тэги гео
Передача осужденных

Передача заключенных состоялась в среду, 19 октября. Донецкая Народная Республика передала Киеву группу из 23 заключенных, мероприятие прошло без происшествий. Об этом сообщил управляющий делами аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР Дмитрий Попов. «Очередная передача осужденных для отбывания наказания на территории Украины прошла без происшествий», — сказал он.

Напомним: это не первая подобная акция. Донецк за все время конфликта на Донбассе передал Киеву 133 осужденных, которые пожелали отбывать наказание в тюрьмах Украины.

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