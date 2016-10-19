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Главная Польша представила проект нового газопровода, который призван заменить поставки газа из России опубликовано Nvb2003 в Ср, 19/10/2016 - 22:04 Новость: тема тэги гео Польша представила проект нового газопровода "Северные ворота", который, по мнению создателей, призван ограничить газовую зависимость страны от российского газа. Планируется, что новый газопровод пойдет из Норвегии через Данию в Польшу. Этот проект также называется "Норвежский коридор". Он предусматривает транспортировку 10 млрд. кубометров норвежского природного газа в год в Польшу до 2022 года.

Предполагается, что из Польши газ, в свою очередь, будет транзитом поставляться в другие страны Центральной Европы, такие как Чехия, Словакия, Венгрия, страны Балтии и Украина. Отметим, что сейчас Польша потребляет 14 млрд. кубометров газа в год.

Представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре на слушаниях в Европарламенте сообщил, что встречи по поводу нового проекта проводились на всех политических уровнях, в том числе с президентами Норвегии и Дании. Поэтому с политической точки зрений для реализации проекта нет никаких препятствий.

В Еврокомиссии по энергетике заявили, что Евросоюз пока положительно оценивает этот проект. Технико-экономическое обоснование проекта будет готово до конца года.

По словам посла Норвегии в ЕС, самое важное в проекте – это то, что проект будет коммерчески жизнеспособным. В 2015 году Норвегия экспортировала 114 млрд. кубометров газа, став вторым в Европе экспортером газа после России. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее