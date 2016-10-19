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Польша представила проект нового газопровода, который призван заменить поставки газа из России

опубликовано Nvb2003 в Ср, 19/10/2016 - 22:04 Новость: тема тэги гео
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Польша представила проект нового газопровода "Северные ворота", который, по мнению создателей, призван ограничить газовую зависимость страны от российского газа. Планируется, что новый газопровод пойдет из Норвегии через Данию в Польшу. Этот проект также называется "Норвежский коридор". Он предусматривает транспортировку 10 млрд. кубометров норвежского природного газа в год в Польшу до 2022 года.
Предполагается, что из Польши газ, в свою очередь, будет транзитом поставляться в другие страны Центральной Европы, такие как Чехия, Словакия, Венгрия, страны Балтии и Украина. Отметим, что сейчас Польша потребляет 14 млрд. кубометров газа в год.
Представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре на слушаниях в Европарламенте сообщил, что встречи по поводу нового проекта проводились на всех политических уровнях, в том числе с президентами Норвегии и Дании. Поэтому с политической точки зрений для реализации проекта нет никаких препятствий.
В Еврокомиссии по энергетике заявили, что Евросоюз пока положительно оценивает этот проект. Технико-экономическое обоснование проекта будет готово до конца года.
По словам посла Норвегии в ЕС, самое важное в проекте – это то, что проект будет коммерчески жизнеспособным. В 2015 году Норвегия экспортировала 114 млрд. кубометров газа, став вторым в Европе экспортером газа после России.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"