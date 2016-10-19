Выставка фоторабот военных корреспондентов ЛНР о противостоянии в Донбассе открылась в Луганске

Выставка фоторабот "Время героев" военных корреспондентов, повествующая о противостоянии в Донбассе, открылась сегодня в музее Луганского военно-исторического объединения (ЛВИО) "Память Донбасса". На выставке, организованной ЛВИО, представлено порядка 200 фотографий фронтовых корреспондентов ЛНР, в частности, Александра Мамая из Луганского Информационного Центра, Александра Мазейкина, Александра Божкова и работающего в Донбассе независимого британского репортера Грэма Филлипса, фотоработы из архива Народной милиции ЛНР.

Кадры запечатлели захват здания СБУ в Луганске, страшные события лета 2014 года, освобождение населенных пунктов от украинских силовиков, жизнь ополченцев на передовой.

"Цены этим работам нет, потому что многие вещи нигде не видели, нигде не печатались. Здесь авторы, и наши, луганские, профессиональные и самодеятельные авторы, активные граждане, и Грэм Филиппс, с радостью свои работы тоже здесь разместил", - сказал председатель правления общественной организации "Память Донбасса" Анатолий Феоктистов.

"Эти фотографии являются сокровищницей нашей памяти, эта память нам необходима, потому что, как известно, без прошлого нет настоящего, и никогда не будет будущего. На вот этих фотографиях, на вот этих бесценных экспонатах, которые годами собирались энтузиастами, будет формироваться мировоззрение наших детей в будущем, а без патриотизма наших детей мы не сможем построить ни государственность, ни правовое гражданское общество ", - считает посетительница выставки, завкафедрой истории Отечества Луганского национального университета (ЛНУ) имени Тараса Шевченко Татьяна Анпилогова.