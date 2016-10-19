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Еще один мирный житель подорвался на украинской мине в зоне «АТО»

опубликовано vinodelov в Ср, 19/10/2016 - 22:28 Новость: тема тэги гео
мины

Два жителя Станично-Луганского района 19 октября в поисках грибов зашли на заминированную территорию, один в результате взрыва получил осколочные ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации. «В поисках грибов зашли на заминированный участок неподалеку от линии разграничения и детонировали один из заложенных зарядов. В результате взрыва один из пострадавших получил осколочные ранения, другой вызвал «скорую помощь», — говорится в сообщении.

Из-за высокой степени минной опасности ситуация потребовала вмешательства украинских военных. На место происшествия были направлены дополнительные силы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Вооруженных сил Украины.

По данным на апрель нынешнего года, за время войны, развязанной на Донбассе Киевом, по приблизительным подсчетам около 150 мирных жителей погибли после подрыва на минах и снарядах, еще 500 получили ранения различной степени тяжести.

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