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Главная "Космомайдан": Украина собралась покорять Луну опубликовано Nvb2003 в Ср, 19/10/2016 - 23:23

Аудио&Видео: тема: география: содержание: рубрики: Украина может построить собственную станцию на Луне. Об этом заявил руководитель конструкторского бюро «Южное» Александр Дегтярёв. По его словам, "особенность Украины состоит в том, что мы входим в пятёрку стран, у которых есть специальные технологии. Мы должны привлекать их как наше конкурентное преимущество, продать товар, созданный на базе этих технологий. Я считаю, что человечество должно пройти через Луну, научиться жить и осваивать тела Солнечной системы". При этом Дегтярёв также отметил, что для успеха Украины в космосе не хватает денежных средств. Украина также возвращает себе позиции ракетного государства, быстрыми темпами восстанавливая стратегические позиции в ракетостроении. По крайней мере, об этом на своей страничке в Facebook заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов. В частности, он поздравил всех, кто принимал участие в модернизации первой ступени американской ракеты-носителя Antares. По его словам, последние полтора года украинские специалисты занимались ее модернизацией, адаптируя к российскому двигателю РД-181. Турчинов добавил, что украинские предприятия создают современные военно-ракетные комплексы для защиты и ракетные системы для мирного освоения космоса. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее