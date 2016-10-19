Послание курдским "союзникам"

Авиация американской коалиции нанесла удар по селу Хассаджек, расположенному севернее Алеппо (Сирия). Этот населенный пункт находился в то время под контролем курдов. Характерно, что бельгийские самолеты F-16 выполнили свое задание на фоне прекращения полетов российской и сирийской авиации в этом районе. Западные политические и государственные деятели (например, в Германии) просто заклинали прекратить удары ВКС РФ и ВВС Сирии в районе Алеппо "во имя человечности". В результате удара "европейских самолетов" погибло 6 человек, разрушено 2 дома. 4 человека было ранено.

Бельгийский министр обороны затем заявил, что самолеты ВВС Бельгии не наносили ударов по гражданским объектам в Сирии. Возможно, бельгийская авиация нанесла удар по тому, что считалось военным объектом по ошибке? Между тем, наблюдатели оценивают данные действия авиации НАТО как не случайные. Исламисты из протурецких группировок, задействованных в операции ВС Турции "Щит Евфрата" уже требовали от курдов покинуть указанное селение. Боевики ССА по этому поводу объявили курдам ультиматум.

Формирования "Свободной сирийской армии" при поддержке ВС Турции продвигаются с севера вглубь провинции Алеппо. Широко применяется авиация и артиллерия. Турки и их "повстанцы" стремятся выдавить с этих территорий не только формирования ИГИЛ (организация запрещена в России), но и курдов. Судя по тому, что авиация американской коалиции стала присылать курдам "посылки", американцы по обыкновению "переменили масть" и делают теперь ставку на усиление протурецкой "Сирийской свободной армии", которая, в общем, не слишком отличается по своему составу от местных формирований ИГИЛ.

Бойцы ССА, как пишут, просто сбрили бороды и стали, таким образом, носителями "демократии" в Сирии. В западном, «человечном» понимании. И конечно, с турецким "анти-Асадовским" политическим акцентом. Сейчас американская коалиция объяснила курдам, что поддержки навсегда не бывает. Просто необходимо всегда слушаться, и наступать и отступать по команде. Иначе, возможны авиаудары «по ошибке».

Американская администрация после неудачного переворота немножко заигрывает с президентом Турции. Опять кого-то "по ошибке" убили? В таком случае, этот объект был военным. Пора понять, европейские самолеты в Сирии убивают только по "гуманитарным соображениям". "Во имя человечности".