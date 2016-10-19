Донбасс гремит войной, пока в Берлине заседает «нормандская четверка»

Переговоры в «нормандском формате» в Берлине, начавшиеся вечером в среду, 19 октября, во главе с канцлером ФРГ Меркель, президентом Украины Порошенко, президентом Франции Олландом и президентом России Путиным продолжаются уже больше трех часов.

Тем временем, Донецк снова слушает канонаду боя. По сообщениям с передовой, ВСУ начали мощный артиллерийский обстрел позиций армии ДНР в районе ясиноватского блокпоста. Украинские оккупанты по-прежнему стремятся заполучить господство над стратегической трассой Донецк-Горловка.

Жители западных окраин мегаполиса сообщают: «Тяжелым бьют.!». В соцсети началась перекличка: «Макеевка, центр, слышит!», «В Горловке запад громыхает…».

Так заканчиваются очередные сутки очередного «перемирия» на Донбассе. По сообщениям из Берлина, подвижек на очередной «нормандской» встрече не предвидится.