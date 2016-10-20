Есть ли для надежд реальные основания?

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев дал понять, что российское руководство надеется , что в США возобладает конструктивная точка зрения на события в Сирии. В частности, речь идет о текущей ситуации в Алеппо, где боевики организации "Джебхат ан - Нусра" (организация запрещена в России) противостоят сирийской правительственной армии. Вашингтон фактически поддерживает боевиков по различным политическим, военным и "гуманитарным" линиям.

На этом фоне, как оказалось, Москва готова рассматривать "дополнительные меры" по нормализации ситуации в Алеппо. Американцы фактически организовали кампанию поддержки боевиков под эгидой защиты мирных жителей от ударов авиации (ВВС Сирии и ВКС РФ). Ранее Москва обвиняла американскую администрацию в нежелании отделить террористов от "вооруженной оппозиции". Начиналась же кампания ВКС РФ в Сирии с конкретным мнением о том, что если в армию законного правительства стреляют, то нет никакой разницы между теми и другими. Таким образом, позиция российского руководства все время корректируется, но компромисс так и не появляется. Американская администрация давит по всем линиям, применяя любые методы и любых вассалов.

Есть ли у текущей политической надежды Москвы на конструктивное сотрудничество с Вашингтоном по Сирии реальные основания? Сейчас их еще меньше, чем прежде. Было бы наивно полагать, что страна, постоянно устраивающая военные и политические провокации станет о чем-то договариваться с теми, кто ей уступает. Политическая надежда должна быть прежде обеспечена сильной позицией, которую можно было бы (в крайнем случае) на что-то реально разменивать. Запад не признает правительство Башара Асада, потому что ему так хочется. Запад обвиняет Россию в бомбардировках мирных жителей (потому что ему так хочется), тем временем, нанося "по ошибке" удары по сирийской правительственной армии.

Запад настаивает всего лишь на одном политическом решении (уход Башара Асада), предоставляя противоположной стороне лишь методы выполнения этого решения. Москва упорно продолжает искать совпадающие точки зрения и не всегда в свою пользу. Следует понять, что американская политика свержения Башара Асада в Сирии идет не сама по себе, а в "пакете". Американское руководство не первый год занимается дестабилизацией Евразии под видом помощи в борьбе с террористами и всевозможными боевиками. Сирия только часть этого процесса, страна, на которой с 2011 года "забуксовали".

Вне того, о чем говорит в СМИ и на переговорах американская администрация, Госдеп, Пентагон, ЦРУ и НАТО занимаются одним и тем же - ведут "бизнес-войну" и раскачивают и уничтожают не слишком лояльные "режимы". Было бы наивно полагать, что американской администрации нужна стабилизация в Сирии. Показательна в этом отношении судьба Ирака или Ливии. Американская военная победа там не привела к стабильности, наоборот именно стабильность и была разрушена. Население региона было "призвано" на мятеж-войну во славу продаж американского оружия (иногда, через третьи страны).

Полагать, что США действительно преследуют цель стабилизации в Сирии, является серьезной политической ошибкой. Полагать, что США заинтересованы в стабилизации в Донбассе, было бы ошибкой в квадрате.