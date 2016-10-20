О глобализации с политической точки зрения

Поскольку глобализация является господствующим трендом развития человеческого общества, это явление многое объясняет с точки зрения действующей "прикладной политики". Процесс глобализации естественен, в древнем мире он протекал как расширение могущества одной из держав. Показательна в этом смысле история Римской Империи. В новейшее время с развитием процесса очень связаны Британская империя и выросший на ее базе проект создания и развития Соединенных Штатов Америки.

США являются для современного этапа развития глобализации "корневым государством". СССР, кстати, тоже был альтернативным вариантом глобализации, однако этот проект не прошел "ходовые испытания", ввиду того, что советская политическая элита переродилась в процессе взаимодействия с "западными ценностями". Сначала это был оппортунизм, затем застой и перестройка, которая закономерно закончилась "цветной революцией". Соответственно, Советский Союз пал и по канонам марксизма-ленинизма был разделен между "империалистическими хищниками".

Степень текущей экономической зависимости можно проследить по модели реальной экономики и объемов финансовых средств (на душу населения), выводимых с территорий в иностранные банки. Универсальные международные торговые правила, язык межнационального общения, международная валюта - посредник, мгновенно распространяющаяся по миру информация, похожие торговые центры и аэропорты относятся к отражениям общего процесса глобализации. Однако, следует обратить внимание, что глобализация - это совсем не равные права в экономике и политике. Глобализация представляет собой не "плоскость равных возможностей", а управленческую пирамиду.

Соответственно, страны и народы в этой пирамиде делятся как в "пищевой цепочке". Одни имеют более значимое положение, а другие - более зависимое. Если углубиться в конспирологию, то все «глобальное население» в таком варианте делится на следующие категории: очень узкая обезличенная часть, управляющая таким обществом; "стюарты", которые обеспечивают реализацию их воли (например, президенты, политики, промышленники, медиамагнаты, банкиры, министры и тому подобное); все остальные эксплуатируемые потребители, которые зарабатывают и тратят в меру своих условий.

Соответственно, всех крупных политиков, кто противоречит подобной системе – наказывают или же делают «крайними». То есть, причиной "наезда" на любую страну является степень ее самостоятельности и опасность перспектив ее усиления. Глобального или регионального. Идеология не имеет существенного значения. Главное - не формальные декларации, а степень самостоятельности решений.

В современной западной геополитической атаке России нет ничего удивительного. Даже, несмотря на проведении в России на уровне правительства политики "глобалистского фундаментализма". Так сложилось, что Россия развитию современного глобализма постоянно мешала как обширная ресурсная территория. Возможно, что мешали «не такие люди». Сначала мешала Российская империя, потому что была "тюрьмой народов", затем мешал Советский Союз, потому что был государством "принуждения и тирании". После чего Россия опять не угодила, уже в "демократическом варианте", потому что стала усиливать внешнее влияние (то есть «скатываться к ревизионизму»).

Основное внутренне российское противоречие – это продолжающийся скрытый конфликт «глобалистов» и «ревизионистов» на уровне базового мировоззрения. Следует учитывать тот исторический факт, что как только Россия поддавалась, ей становилось еще хуже. Если Россию на западе хвалят, значит, она слабеет. Если Россию ругают, значит, есть потенциал для усиления. Однако российские глобалисты все это конечно старательно нивелируют. В политике все сводится к уровню реального влияния.