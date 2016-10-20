Сводка событий в Сирии за 18-19 октября 2016 года

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В ходе разговора обсуждалась ситуация вокруг Алеппо в контексте гуманитарной паузы, а также в целом развитие ситуации в Сирии", - сказал Песков.

20 октября, с 8.00 в Алеппо Минобороны России вводится «гуманитарная пауза» для свободного прохода мирных жителей, эвакуации больных и раненых, а также вывода боевиков из восточных районов города. Изначально паузу планировалось завершить в 16.00, но «по многочисленным обращениям представителей международных организаций» было принято решение о продлении «гуманитарной паузы» на три часа - до 19.00.

Сирийская армия и вооруженные подразделения отошли на необходимое расстояние, предоставив боевикам возможность покинуть восточные кварталы Алеппо через два специальных коридора.

Боевые самолеты российских Воздушно-космических сил России и ВВС Сирии летают на значительном удалении от сирийского города Алеппо после объявления "гуманитарной паузы". Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской. По его словам, удары авиации российских и сирийских военных прекращены с десяти часов вчерашнего дня.

В то же время для координации вывода мирных жителей и боевиков из осажденной террористами части Алеппо создан пункт управления. В нем работают офицеры российского Центра по примирению конфликтующих сторон, сирийской армии и представители администрации Алеппо. Ход эвакуации, подчеркнули в Генштабе, будет отслеживаться в реальном времени.

Сергей Рудской пояснил, что в районе гуманитарных коридоров установлены веб-камеры. Кроме того, над местами эвакуации летают российские беспилотные аппараты.

Что касается оповещения населения, то оно в Алеппо налажено должным образом. "Мирные жители восточного Алеппо и боевики заблаговременно оповещены о расположении гуманитарных коридоров и порядке прохода через них - в Алеппо сброшено более 150 тысяч информационных листовок (Фото 1), а к исходу сегодняшнего дня будет распространено еще порядка 300 тысяч листовок. Аналогичная информация размещена в сирийских СМИ, в сети интернет, кроме того рассылается в виде SMS-сообщений и озвучивается в Алеппо с помощью громкоговорителей", - рассказал Сергей Рудской.

"Все взятые на себя обязательства, связанные с проведением гуманитарной операции в восточном Алеппо, российская и сирийская стороны выполнили. Надеемся, что США и другие заинтересованные стороны повлияют на лидеров вооруженных формирований и обеспечат эвакуацию больных и раненых, выход мирных жителей и боевиков из города", - заключил начальник Главного оперативного управления Генштаба.

Приостановка полетов ВКС России и ВВС Сирии в районе Алеппо является жестом доброй воли, в Москве надеются, что гуманитарная пауза будет использована для отмежевания мирной оппозиции от террористов, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Это жест доброй воли в надежде на то, что пауза, которая сейчас объявлена, будет использована для того, чтобы наконец-то отмежевать от «Джебхат ан-Нусры» и им подобных те вооруженные формирования, которые поддерживаются, оснащаются, вооружаются Соединенными Штатами, рядом европейских стран и странами региона», – заявил министр.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия исключает продление гуманитарной паузы в Алеппо в одностороннем порядке. «Я исключаю, что мы в одностороннем порядке можем совместно с правительством Сирии продлевать гуманитарную паузу. Одностороннее продление эквивалентно отступлению в одностороннем порядке, поэтому мы на это не пойдем», — подтвердил Рябков.

По его сведениям, до сих пор не завершено отмежевание запрещенной в РФ террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» от умеренной оппозиции. Это и другие обстоятельства, по словам Рябкова, свидетельствуют «двойном дне» проводимой политики некоторых государств.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 817. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксировано 47 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (23), Дамаск (16), Хама (5), Латакия (2) и Дараа (1). Сутками ранее – 51.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Глава министерства обороны Бельгии Стевен Вандепут официально отверг обвинения со стороны России в том, что бельгийские бомбардировщики F-16 причинили смерть, минимум, шести мирным гражданам. Министр заявил, что обычно ВВС Бельгии не сообщают о местах проведения операций, подчеркнув, что в течение этих дней в указанный район бельгийские самолеты не залетали. По словам Вандепута, бельгийские военнослужащие уважают правила ведения боевых операций.

По мнению министра обороны Бельгии, российские обвинения — часть тактики РФ, направленной на то, чтобы посеять раздор в антиигиловской коалиции. Глава оборонного ведомства выразил надежду, что дипломатических осложнений за этим не последует.

В связи с заявлением России, о нанесении ВВС Бельгии удара по гражданским объектам в районе сирийского города Алеппо, в МИД королевства вызван посол РФ Александр Токовинин.

Россия располагает средствами ПВО для круглосуточного мониторинга практически всей Сирии, заявили в Минобороны России, отвечая на слова бельгийцев о непричастности к авиаудару по курдской деревне Хассаджек в Алеппо.

Отмечается, что трудно не согласиться с Бельгией о необходимости избегать «побочного ущерба» и «исключать любые сомнения о принадлежности выбираемой цели к террористам ИГИЛ. Однако хотели бы напомнить, что для стран международной коалиции, куда входит и Королевство Бельгия, подобные ошибки целеуказания вовсе не являются чем-то невозможным и происходят, к сожалению, уже регулярно», – добавили в Минобороны.

В ответ на заявление главы военного ведомства Бельгии о непричастности ВВС страны к обстрелам сирийской территории, группа депутатов заявила, что готова поверить ему, но при условиях открытости. «Мы готовы поверить министру на слово. Но поскольку Бельгия никогда не публикует данных и не указывает локализацию своих бомбардировок, причастность страны не может быть полностью исключена»,– цитирует РИА «Новости» заявление депутатов-социалистов Дирка ван дер Малена и Алена Топа.

Канцлер Германии Ангела Меркель допускает возможность введения новых санкций против России в связи с политикой Москвы в Сирии. Об этом сообщает агентство AP. «Никакие варианты, включая санкции, нельзя убирать со стола, принимая во внимание всю ситуацию, однако наш приоритет — облегчение каким-либо образом человеческих страданий, и это станет темой для обсуждения завтра»,— заявила Меркель.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обратился к руководству стран, имеющих влияние на вооруженные формирования, засевшие в восточной части Алеппо, предложив им убедить их лидеров прекратить боевые действия и покинуть город.

"Всем, кто действительно заинтересован в скорейшей стабилизации обстановки в городе Алеппо, необходимо приступить к реальным практическим шагам, а не продолжать заниматься политической волокитой", - заявил глава военного ведомства.

Россия и Турция договорились о совместных усилиях, направленных на вывод боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» из сирийского Алеппо. «Я вчера говорил с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждали с ним Алеппо. Он сказал, что начиная с 22 часов бомбардировки там прекращаются. Он выразил пожелание, чтобы "ан-Нусра" покинула город. Мы дали необходимые указания коллегам и начали работу в этом направлении. И еще мы обговорили согласие о том, чтобы изгнать "ан-Нусру" из Алеппо и обеспечить спокойствие жителей города, и для этого нам нужно работать вместе»,— заявил президент Турции Эрдоган.

В Совете Безопасности Организации Объединенных Наций ООН Великобритания, США, Франция и Украина заблокировали предложенное Российской Федерацией заявление о размежевании террористов и оппозиции в Сирийской Арабской Республике, а также поддерживающее восьмичасовую гуманитарную паузу в городе Алеппо.

Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. «Некоторые из наших друзей вновь показали свое истинное лицо. Три постоянных члена, к которым, конечно, присоединилась Украина. Они не знают, чего хотят на самом деле, им невозможно угодить», — заявил Чуркин.

Также Чуркин отметил, что не в курсе, какие именно моменты в проекте российской резолюции не понравились этим делегациям. «Я не имею ни малейшего понятия, чем он им не понравился», — сказал Чуркин.

США и Саудовская Аравия обеспечивают безопасные коридоры для выхода боевиков группировки «Исламское государство» из иракского Мосула в Сирию. Соответствующая информация содержится в распространенном заявлении главного командования армии и Вооруженных сил Сирии, передает сирийское государственное агентство SANA. Согласно заявлению, военное командование Сирии будет рассматривать любую попытку пересечения ее границы, как «нападение на суверенитет Сирийской Арабской Республики», а те, кто пытается этому способствовать, будут приравнены в Сирии к террористам.

Практика подобных коридоров, как поясняется в заявлении, заключается в том, чтобы «обеспечить безопасные маршруты отступления для групп террористов ИГИЛ» из Мосула, а также «обеспечить их переход через границу на территорию Сирии». Такие действия, как считают в сирийской правительственной армии, с одной стороны, гарантируют «защиту террористам», а с другой — «повышают террористическое присутствие на сирийской территории».

Целью открытых коридоров в сирийском военном командовании называют «стремление навязать новую военную реальность в восточном регионе в направлении сирийских городов Дейр эз-Зор, Ракка и Пальмира».

По словам начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, если в ходе наступления иракских сил террористы оставят город и направятся в Сирию, последствия могут быть очень тяжелыми. «Наше основное внимание сосредоточено на возможных попытках боевиков вырваться из Мосула или по договоренности беспрепятственно покинуть город в направлении Сирии», — отметил Герасимов.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва примет военные меры в случае отступления боевиков террористической организации «Исламское государство» из Мосула на территорию Сирии. «Коридор, который сохраняется, создает риски, что ИГ уйдет из Ирака, Мосула, в Сирию, — пояснил министр. — Мы, конечно, будем оценивать ситуацию и принимать решения как политического, так и военного характера, если это произойдет, если в Сирии, где наша группировка работает по просьбе законного правительства, появятся дополнительные контингенты ИГ».

С начала наступления иракской армии на Мосул город покинули 900 человек и перебрались в соседнюю Сирию, заявило управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Они размещены в лагере для мигрантов. Как передает ВВС, по данным ООН, это первая крупная группа беженцев из Мосула за последние дни, всего в городе могут быть около 1,5 млн человек, в том числе 4000-6000 боевиков «Исламского государства».

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А Poseidon с бортовым номером 168859 в среду совершил очередной подлет к к российским военным объектам в Сирии - пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус и авиабазе ВКС Хмеймим. Он также приблизился к району восточного Средиземноморья, где, предположительно, находятся корабли постоянного оперативного соединения ВМФ России в регионе.

В последние несколько недель резко возросла интенсивность полетов американских разведывательных самолетов у российских границ, в частности, на Балтике, около побережья Крыма, а также у российских баз в Сирии и районах дислокации боевых кораблей ВМФ России в Восточном Средиземноморье. Практически ежедневно фиксируются до двух-трех и более таких полетов.

Курдское население не находится в состоянии конфликта с руководством Сирии, заявления о размежевании — это личные интересы отдельных лидеров, получающих указы напрямую из Вашингтона. Об этом заявила председатель парламента Сирии Хадия Аббас. По ее словам, с курдами, являющимися частью сирийского народа, проблем у властей нет. А то, что происходит, отметила председатель парламента САР, итог личных интересов некоторых лидеров на подконтрольных курдам территориях Сирии. Аббас подчеркнула, что действия данных лидеров основаны на прямых указаниях из США.

Она также сообщила, что большая часть курдского населения не поддерживает идеи об обособленной от Сирии жизни, и Дамаск будет делать все возможное, чтобы все права всех граждан страны, в том числе и курдов, были сохранены.

Возглавляемая Соединёнными Штатами Америка международная коалиция должна немедленно приступить к разработке плана по освобождению сирийского города Ракка, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро. По мнению французского дипломата, промедление в данном вопросе станет огромной ошибкой.

О том, что Сирия считает Крым частью России, заявила председатель сирийского парламента Хадия Аббас. Она отметила, что «в связи с событиями, развернувшимися после распада Советского Союза и до настоящего времени, этот субъект вернулся к своим корням путем выражения свободной воли людей на крымском референдуме...». Дамаск признает, что «Крым является неотъемлемой частью России».

Алеппо. В школе Хасан-Каяли района Зухур города Алеппо жителям города розданы 650 пакетов с хлебом, общим весом около одной тонны.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, обстреляли из минометов и стрелкового оружия населенный пункт Азизи и квартал Хай-эль-Антари.

Вооруженные формирования прочих террористических группировок из РСЗО кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Ханану-Шималия, Бакиртая, Лабда, Хасаджек, Беньямин, Ансар, Шурфа, Маарата и южные фермы в н.п. Шейх-Али-Кобтани, кварталы Аль-Майдам, Дахия-эль-Асад, «1070», Хай-эль-Ансари, Ашрафия, Эль-Халидия, Шейх Максуд, Шейх-Абу-Бакр, Сулейман-Халяби, Рамуси, военную академию Эль-Асад, склады цементного завода, крепость Карьят-Халаб, торговый центр «Кастелло», военную академию Эль-Асад в городе Алеппо, а также позиции правительственных войск в районе н.п. Хасаджек и Биньямин, кварталов Лерамон, Хай-эль-Ансари, «1070» и аэродром Эн-Найраб в город Алеппо.

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Боевики без оружия, а также раненые, больные и престарелые люди начали покидать восточные районы города Алеппо в рамках договоренности с сирийским правительством.

150 боевиков «Ахрар аль-Шам» были вывезены из района Бустан аль-Каср в провинцию Идлиб согласно достигнутым договоренностям.

В районе 1070 идут тяжелые бои, джихадисты атакуют позиции правительственных сил.

За последние 48 часов бойцы YPG выбили отряды ИГ из Хасаджека, Вардии, Васитии, Аль-Гуля и Кауль Суруджа.

Боевики ИГ безуспешно контратаковали позиции курдских вооруженных формирований в н.п. Хассаджек на севере провинции. С севера Хассаджек атакуют протурецкие отряды «Свободной сирийской армии». Турецкая артиллерия обстреляла Хассаджек и окрестные поселки.

В рамках операции «Щит Евфрата» протурецкие боевики выдвинули ультиматум с требованием вывода курдских «Отрядов Народной Самообороны» из населенного пункта Тель-Рифат в течение 48 часов.

Артиллерия Турции обстреляла районы, прилегающие к водохранилищу Шахба.

Stratfor сообщило, что ВКС РФ, защищая курдские отряды, атаковали протурецких боевиков на севере провинции. Эта информация была опровергнута местными источниками, сообщившими, что в указанном районе Турецкая авиация нанесла ряд массированных авиаударов по позициям курдских YPG.

Местные источники сообщают, что Турецкая авиация атаковала н.п. Umm Hosh и Al-Hasyeh.

Протурецкие боевики захватили у ИГ н.п.: Al Ayun , Tuwainiyah , Tal Malid , Alsaid Ali и Samuqa (Фото 2, вложенный файл).

По информации, поступившей в российский Центр примирения враждующих сторон от представителей местного совета г. Африн провинции Алеппо, 18 октября около 3 часов ночи по селению Хассаджек был нанесен воздушный удар. В результате бомбардировки было разрушено два жилых дома, погибло 6 и получили ранения различной степени тяжести еще 4 человека.

Самолетов ВКС России или ВВС Сирии в данном районе не было.

В районе села Хассаджек ночью 18 октября выполняли задачи самолеты международной коалиции. Средствами контроля воздушной обстановки в указанное время в данном районе были зафиксированы два F-16 ВВС Королевства Бельгии.

Авиация коалиции у города Мара уничтожила пять тактических единиц, две боевых позиции и транспортное средство ИГ. У города Washiyah - две тактические единицы и два автомобиля ИГ.

Идлиб. На юге провинции отмечено боестолкновение в н.п. Синджар.

Турецкие войска и строительная техника вошли на 500 м (по другим источникам на 2 км) на территорию провинции Идлиб у н.п. Aqrabat (Фото 3). Местные источники сообщают, что турецкие бульдозеры уничтожают сельхозугодья и оливковые деревья.

Также сообщается, что турецкая армия строит новый пограничный переход для боевиков ССА к югу от н.п. Atmeh.

ВВС САР и ВКС РФ атаковали базу «Джебхат ан-Нусры» в городе Al-Tamanah и н.п. Tahtaya.

Авиация коалиции у города Идлиб уничтожила тактическую единицу и транспортное средство ИГ.

Латакия. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из противотанковых управляемых ракет, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Нахшебба и гору Абу-Али.

Прочими боевиками обстреляна высота с отметкой 565.

Хама. Жителям населенного пункта Эз-Зайна проведена выдача продуктов питания, общей массой около 1,2 тонны.

Боевики обстреляли н.п. Маан, Мардес, Каукаб позиции правительственных войск в районе населенного пункта Скандария и ТЭС в населенном пункте Махарда.

Правительственные войска вновь перешли в наступление, атаковав н.п. Суран, находящийся недалеко от недавно освобождённого Каукаба. Армейские подразделения уже вошли в Суран, однако полностью посёлок ещё не взят.

Подразделения 555-го полка 4-й механизированной дивизии и 87-й бригады 11-й танковой дивизии атаковали соседний н.п. Телль-Бузам.

От боевиков очищена территория бывшей Российской базы.

Отмечено боестолкновение в н.п. Бсалия.

ВВС САР нанесли удары по скоплениям и укреплениям террористов в н.п. Суран, Морк и Тибат Аль-Имам.

Хомс. На востоке провинции отражена атака боевиков в районе месторождения Аль-Махр.

ВКС РФ атаковали боевиков в н.п. Телль-Биса, Аль-Гаджжар и Растан.

Поступают сообщения об окончании ремонта взлетно-посадочной полосы авиабазы T-4.

Авиация коалиции у города Пальмира уничтожила тактическую единицу ИГ.

Дамаск. В Дамаске проведена гуманитарная акция в школе для мальчиков – детей погибших военнослужащих САР, в ходе которой произведена выдача гуманитарной помощи, общей массой около одной тонны.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, обстреляли из минометов и стрелкового оружия позиции правительственных войск в районе фермы Кусайр, н.п. Хараста, Бала-Эль-Кадима, Кафер-Батна, Блелие, Джобар, Дума и высоту с отметкой 612.

Обстрелам прочих боевиков подверглись н.п. Бала-Эль-Кадима, Хараста, Джобар, Хауш-Харабу и Хауш-Насри, позиции правительственных войск в районе населенного пункта Джобар, школа медицинской службы в н.п. Хараста, площадь Сахат-эль-Аббасийин, спортивная площадка и больница Ибн-эль-Валид.

105-я бригада Республиканской гвардии САА ведет бой на окраине н.п. Аль-Рейхан (Фото 4, вложенный файл).

Ожидается вывоз боевиков в Идлиб из города Закия.

Боевики из Муадамии на автобусах убывают в Идлиб. Всего планируется вывезти 620 участников бандформирований

Дараа. В городе Дараа продолжаются бои в кварталах Мухайям Аль-Назихин, Аль-Аббассия и к западу от мечети Биляль Аль-Хабаши. Обстрелам подвергся квартал Эль-Махатта.

Отмечено боестолкновение в н.п. Аль-Ядуда.

Кунейтра. Жителям н.п. Хадар произведена выдача продуктов питания, общим весом около 2 тонн.

Хасака. Авиация коалиции у города Шададди уничтожила две тактические единицы, восемь тактических подразделений, шесть машин и восемь боевых позиций.

Дейр-эз-Зор. Идут бои в н.п. Аль-Мреаийя, Аль-Хвека, Хувейджет Катеа и Аль-Джафра, в квартале Аль-Хамидия, а также в окрестностях аэродрома.

В районе Тель-Брук авиация нанесла удары по скоплениям боевиков.

Авиация коалиции разрушила два моста на реках Евфрат и Хабур.

Авиация коалиции у города Абу-Камаль уничтожила 4 автоцистерны с нефтью, 2 качалки ИГ и разрушила 6 нефтяных скважин. У города Дейр-эз-Зор разрушена нефтяная скважина и уничтожено восемь автоцистерн с нефтью ИГ.