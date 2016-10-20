Главная

Бои на фоне заседания «нормандской четвёрки»

опубликовано alex1943 в Чт, 20/10/2016 - 10:04 Новость: тема тэги гео
4-ka
Стрелки часов перевалили за полночь, и наступило 20 октября, а бой восточнее Авдеевской промзоны и севернее посёлка Крутая Балка всё не стихал. Била тяжёлая артиллерия врага. Применялись также миномёты и стрелковое вооружение.

В районе Марьинки – Александровки стреляли из пулемётов и РПГ. То же самое происходило у Старомихайловки и Красногоровки. Не оставлял противник в покое и Горловку, где под Майорском и Зайцево тоже шёл бой с применением миномётов и пулемётов.

Короче, стояла «тихая» донецкая ночь. А в эти самые часы в Берлине заседала «нормандская четвёрка», пытавшаяся решить судьбу Донбасса. И как всегда в подобных переговорах главной проблемой оставался сам Порошенко, заряженный Вашингтоном на разжигание конфликта.

А после бессонной ночи было объявлено о том, что переговоры об «особом статусе отдельных районов Донбасса» будут продолжены, равно как и о разведении войск на линии противостояния.


Василий Семёнов

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет