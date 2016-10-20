Бои на фоне заседания «нормандской четвёрки»

Стрелки часов перевалили за полночь, и наступило 20 октября, а бой восточнее Авдеевской промзоны и севернее посёлка Крутая Балка всё не стихал. Била тяжёлая артиллерия врага. Применялись также миномёты и стрелковое вооружение.

В районе Марьинки – Александровки стреляли из пулемётов и РПГ. То же самое происходило у Старомихайловки и Красногоровки. Не оставлял противник в покое и Горловку, где под Майорском и Зайцево тоже шёл бой с применением миномётов и пулемётов.

Короче, стояла «тихая» донецкая ночь. А в эти самые часы в Берлине заседала «нормандская четвёрка», пытавшаяся решить судьбу Донбасса. И как всегда в подобных переговорах главной проблемой оставался сам Порошенко, заряженный Вашингтоном на разжигание конфликта.

А после бессонной ночи было объявлено о том, что переговоры об «особом статусе отдельных районов Донбасса» будут продолжены, равно как и о разведении войск на линии противостояния.