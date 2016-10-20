Комсомольское – город для жизни

Ещё пять-шесть лет назад в Комсомольском Старобешевского района просто так не мог прописаться любой желающий. Мы привыкли, что трудности с пропиской бывают только в столичных мегаполисах. А тут – провинциальный городок.

Что же влекло и влечёт сюда людей? Дело в том, что Комсомольское – это действительно город для жизни. Здесь делалось и делается всё, что возможно для удобства людей. И в жилищно-коммунальной сфере, и в бытовой. Налажено снабжение всеми видами товаров и отдых горожан.

Даже в военное время здесь мало что изменилось. Комсомолькое осталось самым уютным городом ДНР. Работают три кафе: «Кальмиус», «Багульник» и «Лето», где горожане охотно проводят корпоративы, семейные торжества и детские праздники.

Активно действует спортивный клуб «Атлант». Хотя он принадлежит градообразующему предприятию «Комсомольское рудоуправление», посещать его может каждый желающий горожанин. Во Дворце культуры также действуют бесплатные спортивные секции. А Комсомольский терцентр – настоящий клуб для пенсионеров, где их не только обслуживают, но и занимают. Здесь работают самые разнообразные кружки на любой вкус. Пожилые люди не чувствуют себя покинутыми.

Короче говоря, там, где власть по-настоящему, без показухи заботится о людях – там и жить хорошо и уютно.