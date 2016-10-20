Переговоры в «нормандском формате» закончились очередным ничем

Как и предполагалось, пятичасовые переговоры нормандской четверки реальных результатов не принесли, договорились только о продолжении этой бессмыслицы в дальнейшем.

По итогам говорильни канцлер Германии Ангела Меркель сделала вывод, что предстоит еще большая работа по "дорожной карте" об урегулировании на Донбассе.

"У нас есть еще целый ряд деталей, и как эти детали будут решены, об этом будут говорить министры иностранных дел, и этот процесс будет весьма непрост. Об этих темах мы говорили, мы говорили о том, что мы хотели бы закончить составление "дорожной карты", но мне кажется, что нам предстоит еще большая работа в этой связи", – сказала Меркель.

Российский президент заявил, что все участники встречи подтвердили свою приверженность минским договоренностям, и согласился с расширением миссии ОБСЕ в местах отвода техники. Надо полагать, введение военной миссии на территорию Республик не предполагается, потому что представители независимых республик всегда заявляли, что подобный акт будет рассматриваться как вторжение иностранных войск на Донбасс и повлечет за собой соответствующие действия военных сил независимых республик.

"Договорились, что мы продолжим выбор тех точек и тех мест на территории, где можно будет продолжить эту работу. В двух местах этот отвод уже состоялся. Подтвердили, что мы готовы расширить миссию ОБСЕ в зоне отвода и в пунктах хранения тяжелой техники", - рассказал Путин.

Он также рассказал, что нормандская четверка договорилась продолжить совместную работу в плане введения в действие договора об особом статусе ЛДНР.

По словам российского президента, лидеры Франции, Украины и Германии определились с вопросами гуманитарного характера в зоне конфликта, отметив, что "здесь многого добиться не удалось, поскольку связано это было бы, прежде всего, с организацией выплат социальных пособий".

Президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров в Берлине сообщил: «Никаких документов подписано не было… Мы концентрируемся на разработке дорожной карты», — отметил президент.

«У нас нет документа. Он не подписан. Мы договорились — все четверо участников нормандского формата сейчас концентрируемся исключительно на разработке полномасштабной “дорожной карты”, которая будет состоять из первого, — блока безопасности», — добавил Порошенко.

Отметим, что такие заявления он делает в то время, когда по всему фронту идет практически полномасшабная война в Донбассе, и провоцируют боевые действия военные силы Украины, а в рамках заседания трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе украинская сторона потребовала вернуть Киеву контроль над Дебальцево. О чем в среду на своей странице в социальной сети Facebook написала пресс-секретарь полномочного представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

При этом Порошенко отметил, второй составляющей «дорожной карты» будет политический блок, а третий — гуманитарный. Как известно, в этом направлении со стороны Украины за два года ничего не сделано, потому что заокеанские друзья команды не давали и надо полагать не дадут.

Пресс-служба президента распространяет информацию о том, что Порошенко, Меркель и Олланд договорились провести переговоры в «нормандском формате» для «побуждения России выполнить часть минских договоренностей относительно безопасности». В то время как пресс-секретарь канцлера ФРГ Штеффен Зайберт, анонсируя встречу, заявил, что Меркель пригласила Порошенко, Олланда и Путина, чтобы «оценить выполнение минских соглашений с последней их встречи и обсудить дальнейшие шаги», а в МИД Франции сказали, что цель саммита в «нормандском формате» — заставить Украину продвинуться в вопросе «статуса Донбасса».

Президент Франции Франсуа Олланд по итогам саммита заявил, что «вопрос безопасности стоит в основе всего успеха в выполнении Минских соглашений», а также подчеркнул, что «нормандская четверка» продолжит прилагать усилия для выполнения Минских соглашений. «Мы будем прилагать усилия для того, чтобы добиться выполнения Минских соглашений», — сказал Олланд.

Вопрос разработки «дорожной карты» переложили на плечи министерств иностранных дел, но совершенно очевидно документ окажется очередной бумажкой. Украина недоговороспособна в силу ее зависимости от Вашингтона и это факт.