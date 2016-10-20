Создание "Национального корпуса" приведет Украину к гражданской войне

Создание на Украине праворадикальной партии "Национальный корпус" приведет страну к гражданской войне и полному краху. Об этом заявил экс-помощник министра обороны Украины, ополченец Алексей Селиванов. Так он прокомментировал заявление украинских националистов из так называемого гражданского корпуса "Азов" о создании политической партии "Национальный корпус". На первом съезде в Киеве они избрали своим лидером экс-командира нацбата "Азов", депутата Рады Андрея Билецкого, известного своими неонацистскими взглядами.

"Пришедшие к власти нацисты начнут резать сначала "москалей", потом "недостаточно украинских" украинцев, потом очень быстро будут находить "зрадныков" внутри своих рядов. Мы хорошо знаем историю: любая война на Украине становилась гражданской. Разве не об этом писал идол свидомых украинцев Шевченко, смакуя убийство гайдамаком Гонтой своих детей? Любая война превращалась в резню и заканчивалась руинами", - отметил Селиванов.

"Ещё несколько лет назад все умилялись вышиванкам и говорили: "А где вы видите нацистов и бандеровцев?". Сегодня один из самых больших проспектов в Киеве переименован в проспект Бандеры, а нацистские партии не просто маршируют по улицам, а создают свои нацистские вооружённые формирования в структурах МВД Украины и ВСУ. Они требуют вернуть стране право владеть ядерным оружием, а людей распределить на граждан и неграждан с выделением "людей второго сорта" по примеру прибалтийских стран", - напомнил ополченец.

"Для нас в этом нет ничего удивительного - всё к этому шло: первые РУХовские митинги, первые анекдоты "про москалей" и дули в кармане. По-другому в Украине не бывает - украинский национализм заточен только на войну, на разрушение. Украинский национализм, созданный на русской земле, за счёт русской цивилизации и против русского мира, - это оружие, инструмент заокеанских хозяев", - уверен бывший сотрудник Минобороны Украины.

"Но если вы отрекаетесь от русского имени, от общей истории, если вы голосуете за "гарных хлопцев патриотов", в упор не замечая вытатуированных свастик - вы сами зовёте войну в свой дом. Вот так часть населения Украины - кто-то активно, на майдане, а кто-то, пассивно выжидая - позвала в свой дом войну. И сегодня уже не имеет значения, кто поддерживает весь этот нацизм, кто нет – по полной получат все. И только потом придет понимание, что народ здешний, от Карпат до Азовского моря, мирно жил только в составе единого русского государства - Российской империи и Советского союза", - добавил Селиванов.

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