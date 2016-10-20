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Председатель Госдумы РФ назвал условия возвращения российской делегации в ПАСЕ

опубликовано Nvb2003 в Чт, 20/10/2016 - 13:06 Новость: тема тэги гео
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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал условия при выполнении которых делегация РФ может вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Он заявил, что это возможно только при восстановлении всех ее прав, включая право голоса.
"Конечно, делегация может вернуться, но только в том случае, если права не будут нарушаться, и если наша делегация будет иметь право на позицию, на высказывание своей точки зрения и, конечно, на голосование, потому что все остальное люди просто не поймут", - сказал глава нижней палаты парламента РФ.
По мнению Володина, депутатам ПАСЕ - представителям европейских парламентов, которые принимали "дискриминационные по отношению к России" решения ПАСЕ, необходимо "изменить подходы".
"После этого, конечно, можно будет говорить о начале совместной работы и участия", - подтвердил он.
Ранее президент Парламентской Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт в письме спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину выразил надежду на возвращение России в ассамблею.
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корреспондент "Анна-ньюз"