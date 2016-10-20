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Главная В Украине открыто около 900 уголовных дел из-за неправомерных действий полиции опубликовано Nvb2003 в Чт, 20/10/2016 - 13:23 Новость: тема тэги гео Украина продолжает реформировать национальную полицию, за несколько месяцев было открыто около 900 уголовных дел против сотрудников полиции. Все они касаются неправомерных действий полицейских. Об этом сообщила глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе на заседании коллегии МВД. По ее словам, внутри полиции в ручном режиме создана структура внутренней безопасности. А показатель открытых дел говорит о самоочищении внутри системы.

"Мы реально избавились от 26% руководящего состава (в период переаттестации), но при этом мы нашли новых людей и повысили 4,4 тыс. человек", - добавила Деканоидзе. Правда, к сожалению, количество новых сотрудников, судя по отзывам рядовых граждан, отнюдь не перешло в качество, преступность в Украине продолжает расти пугающими темпами. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее