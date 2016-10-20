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Главная Одесские юристы подадут в суд на Порошенко опубликовано Nvb2003 в Чт, 20/10/2016 - 13:35 Новость: тема тэги гео Группа одесских юристов планирует подать в суд на Порошенко как гаранта конституции из-за его неспособности пресечь незаконные действия так называемых актиистов, которые препятствуют нормальной работе юристов, прибегая к различным, в том числе и физическим мерам воздействия и давления на судей. Юристы дали начальнику ГУНП в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе три месяца для того, чтобы начать уголовные производства по делам общественников, которые блокируют работу судов и давят на судей.

"Общественники позволяют себе поливать судей зеленкой, заставляют их подписывать заявления об увольнении. Полиция, наблюдая за этим, не предпринимает никаких действий. Зачем нам правоохранители, которые не могут пресечь незаконные действия активистов в суде? Мы подадим в суд на президента Украины как гаранта конституции из-за его бездействия. Возможно, мы проиграем дело в Высшем суде, однако у нас есть большие шансы выиграть это дело в суде Европейском", — заявил глава ОО "Союз юристов Одесской области" Александр Рябец.

Одесские адвокаты и юристы винят во всем инфантильность правоохранителей и президента, который не выполняет возложенные на него функции, а также отсутствие специальных батальонов, обученных реагировать на беспорядки в судах. Из-за этого суды остаются без охраны, а судьи подвергаются нападениям и давлению со стороны общественных организаций. Юристы возмущены тем, что полиция не ведет уголовных дел против конкретных людей, причастных к преступлениям.

"Люди, которые представляются общественниками, нивелируют институт общественности и судебную систему. Для того, чтобы уравнять шансы, мне, выходит, тоже нужно привлекать общественников. Зачем тогда суды? Давайте тогда устраивать кулачные бои между общественниками", — заявил партнер адвокатского объединения "Марков и партнеры" Александр Марков.

Ранее сообщалось о намерении судебной системы создать внутриведомственную охрану, которая заменит полицию в судах. Однако, по мнению начальника территориального управления государственной судебной администрации Украины в Одесской области Владимира Куценко, данный проект находится лишь на бумаге, и фактически, у государства нет средств, чтобы его осуществить. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее