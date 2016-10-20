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Верховная Рада одобрила закон об ограничении ввоза книг из России

опубликовано Nvb2003 в Чт, 20/10/2016 - 13:42 Новость: тема тэги гео
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Верховная Рада приняла правительственный законопроект, вводящий ограничения на ввоз в Украину печатной продукции "антиукраинского содержания", произведенных в России, либо ввозимых с территории РФ и республик Донбасса. Соответствующий документ в первом чтении за основу поддержали 250 народных депутатов.
Данный законопроект устанавливает, что издательская продукция, изготовленная на территории России, и республик Донбасса, может быть ввезена на таможенную территорию Украины лишь при наличии необходимых разрешений. Такие разрешения будет выдавать уполномоченный орган.
Анализ и оценку издательской продукции при выдаче разрешений на ввоз книгопечатной продукции в Украину, осуществляет экспертный совет из представителей органов государственной власти, отраслевых ассоциаций, союзов, общественной экспертной среды, деятелей культуры, искусства, науки и образования, психиатров, специалистов в области информации.
Также законопроект разрешает гражданам ввозить книгопечатные продукты в ручной клади или багаже в количестве не больше 10 экземпляров без всяких разрешений.
Ранее вице-премьер Вячеслав Кириленко заявлял, что книги из России, которые носят для Украины "антигосударственный характер", не будут пропускать таможенники. По оценке Кириленко, в страну не смогут попасть 60% российских книг. Эксперты считают, что истинной причиной принятия данного закона является передел книжного рынка.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"