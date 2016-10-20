«Карпатнефтехим» требует восстановить торгово-экономические отношения с Россией

Украинцы за последние два года, похоже повзрослели и им надоело отмораживать уши назло бабушке. Более 2000 сотрудников крупнейшего нефтехимического завода Западной Украины подписали петицию в адрес президента Украины Петра Порошенко с требованием восстановить торгово-экономические отношения с Россией.

"Мы, сотрудники предприятия "Карпатнефтехим", требуем восстановления экономических связей с Россией и другими странами СНГ. В настоящее время мы не можем получать полноценную и стабильную зарплату. Мы считаем, что восстановление экономических связей с Россией и другими странами СНГ способно возобновить деятельность нашего завода в полной мере", – отмечается в петиции.

В обращении также отмечается, что возрождение торговли с Россией поможет минимизировать потери экономики Украины за последние годы.

"По нашему мнению, это позволит минимизировать экономические потери за последние годы, а также обеспечить дополнительные налоговые поступления в местный бюджет", – заявили работники нефтехимического предприятия.

Генеральный директор завода "Карпатнефтехим" Владимир Шулиндин, комментируя заявление трудового коллектива для информагентства Украинские новости, подчеркнул: "Если бы мы восстановили торговлю с Россией, завод смог бы полноценно запустить производство, а наши отчисления в государственный бюджет составляли бы 1,4 млрд грн. в год".

В.Шулиндин также отметил, что "Карпатнефтехим" является одним из крупнейших в Украине предприятий по производству химической и нефтехимической продукции. "Аналогов нашему предприятию нет, а мы все равно простаиваем", – подчеркнул генеральный директор предприятия.

Осталось собрать еще 18000 по подписей, тогда Порошенко обязан будет отреагировать, но еще и нужно уговорить националистов в ВР, которые получают свою зарплату независимо от экономики Украины.