Командование ВСУ продолжает укреплять различные участки луганского фронта вооружениями, техникой и живой силой.18 октября в занятый украинскими войсками город Золотое прибыла колонна техники ВСУ, состоящая из бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Количество броневой техники, подтянутой в город, оценивается в 10-12 машин.

На следующий день, 19 октября, также колонна военной техники украинской армии выдвинулась в районный центр Станица-Луганская. В поселок, являющийся центром сосредоточения крупной группировки ВСУ, прибыли боевые машины пехоты, бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки.

Также в Станице-Луганской появились армейские грузовики, доставшие пополнение в живой силе. Однако грузовые автомобили с солдатами украинской армии в поселке долго не задержались, а двинулись в сторону небольшого села Теплое, где среди леса располагается бывший центр летнего отдыха детей. Но теперь и это место детского отдыха превращено в объект размещения украинских вояк.