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Украинские каратели выдвигают на фронт танки

опубликовано alex1943 в Чт, 20/10/2016 - 16:07 Новость: тема тэги гео
tanki
Командование ВСУ продолжает укреплять различные участки луганского фронта вооружениями, техникой и живой силой.18 октября в занятый украинскими войсками город Золотое прибыла колонна техники ВСУ, состоящая из бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Количество броневой техники, подтянутой в город, оценивается в 10-12 машин.

На следующий день, 19 октября, также колонна военной техники украинской армии выдвинулась в районный центр Станица-Луганская. В поселок, являющийся центром сосредоточения крупной группировки ВСУ, прибыли боевые машины пехоты, бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки.

Также в Станице-Луганской появились армейские грузовики, доставшие пополнение в живой силе. Однако грузовые автомобили с солдатами украинской армии в поселке долго не задержались, а двинулись в сторону небольшого села Теплое, где среди леса располагается бывший центр летнего отдыха детей. Но теперь и это место детского отдыха превращено в объект размещения украинских вояк.


Военкор Самур

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