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Под лозунгом «Долой мусорную мафию» в Днепропетровске закрыли свалку, куда свозили мусор из Львова

опубликовано vinodelov в Чт, 20/10/2016 - 16:07 Новость: тема тэги гео
Долой мусорную мафию!

Несколько десятков жителей окраины Днепропетровска из Деевки 20 октября пикетировали здание Днепропетровского городского совета, требуя прекращения работы мусорного полигона «Правобережный» вблизи их жилого массива, куда раньше свозили мусор из Львова. В руках участники акции протеста держали плакаты с надписями «Свалки — ныт», «Деевке — чистый воздух!», «Долой мусорную мафию!».

По словам пикетчиков, мусорный полигон вблизи Деевки построен с нарушением санитарных норм — на расстоянии менее 500 метров от жилой застройки, кроме того, он привел к загрязнению воздуха и грунтовых вод.

Также, как отмечали жители, их возмущает то, что, кроме бытовых отходов Днепропетровска, на полигон свозили мусор из Львова. Как утверждают участники акции, несмотря на заявления городских властей о прекращении действия соглашения об этом с львовскими перевозчиками, фуры с львовскими номерами продолжали фиксировать у свалки.

Акция протеста предшествовала сессии Днепровского городского совета, на которой было принято решение о закрытии полигона «Правобережный».

По данным городского совета, решение предусматривает прекращение работы полигона и рекультивации его земель до 2020 года. Планируется, что новый мусорный полигон для Днепропетровска построят в другом месте.

12 сентября, недовольные жители окраины Днепра — Деевки — перекрыли трассу на Кривой Рог, протестуя против использования свалки вблизи их микрорайона для утилизации бытовых отходов из Львова.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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