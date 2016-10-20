Фашистам из Славянска не дали глумиться над смертью Моторолы

Узнав вечером 16 октября о гибели командира батальона «Спарта» Арсена Павлова - Моторолы, нацисты города Славянска из организаций «Мiська громада» и «Словянська сiч» уже с утра 17 октября собрались на главной площади города, называющейся теперь Соборной (до «декоммунизации» - площадь Октябрьской Революции).

Там же, на площади, национально-озабоченные обитатели Славянска, явочным порядком уведомили городскую власть о том, что они намерены прийти в центр города-курорта, когда станет темно. В темноте «нацики» намеревались сжечь чучело Моторолы.

Но 17 октября план нацистов провалился. На сожжение чучела нацисты Славянска пригласили фашистов из соседних городов - Краматорска и Дружковки. Однако те в Славянск не поехали.

Тогда фашисты Славянска растрезвонили по всему городу, что соберутся на центральной площади 19 октября, в день похорон Героя ДНР, и уже на этом сборище начнут жечь чучело.

Но фашистское сборище не состоялось и вечером 19 сентября. В назревающий скандал были вынуждены вмешаться Славянский горисполком и оккупационная «военно-гражданская администрация Донецкой области», квартирующая в Краматорске.

К погибшему Мотороле эти структуры, разумеется, никаких чувств, кроме злобы и страха, не испытывают, но здраво решили, что неуемное рвение ярых нацистов спровоцирует в Славянске и в других городах Донецкой области под украинской юрисдикцией нежелательные волнения и эксцессы. А крайней окажется местная власть. Да и в ДНР на заметку возьмут тех, кто официально позволил издеваться над памятью Героя.

По этим причинам фашиствующих «громадян» и «сiчовикiв» ожидал конфуз. Им доходчиво объяснили, что затею с сожжением чучела Моторолы не считают уместной в сложившейся обстановке.