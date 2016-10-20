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Видеокамеры ОБСЕ стерегут ремонтники

опубликовано alex1943 в Чт, 20/10/2016 - 16:26 Новость: тема тэги гео
PBSE
В город Волноваха, находящийся в 50 километрах к югу от Донецка и к западу от южного фланга донецкого фронта, в начале этой недели, по приказу командования ВСУ, прибыли передвижные полевые мастерские по ремонту танков и прочей бронетехники.

В составе мастерских - три армейских грузовика, которые доставили в Волноваху разные ремонтные приспособления, инструмент, а также запасные части для бронированных машин. Еще на двух грузовиках в Волноваху приехал личный состав подразделения ремонтников броневой техники численностью до армейского взвода.

Передвижные полевые мастерские, вместе со всем со своим имуществом и людьми, были размещены в хозяйственных постройках, находящихся в южной части города.

Но это место сразу понравилось и заявившейся туда в порядке объезда прифронтовых территорий группе наблюдателей ОБСЕ, периодически наведывающихся в Волноваху. Представители международной миссии посчитали, что оттуда, где расположились ремонтники боевой техники, с помощью видеокамер было бы удобно вести наблюдение за трассой «Донецк - Мариуполь», а также за дорогами, ведущими на восток к линии фронта.

По просьбе наблюдателей ОБСЕ, местное военное командование согласилось на установку мачт с видеокамерами рядом с расположением передвижных полевых мастерских.

Однако видеонаблюдение группе представителей ОБСЕ удалось вести только сутки. Уже на следующий день после установки видеокамер, 18 октября, неустановленными личностями в нескольких местах был перерублен электрический кабель, обеспечивающий функционирование видеотехники.

Кабелю срочно пришлось искать замену, а наблюдатели ОБСЕ тем временем обратились к командованию ВСУ с еще одной просьбой. Они попросили выставить охрану по всей линии проводки кабеля.

За неимением другого личного состава, который можно было бы задействовать для несения такой службы, командиры и начальники волновахской группировки ВСУ распорядились сформировать несколько караульных смен из людей, проходящих службу в подразделении по ремонту броневой техники. Так, чтобы охрану видеокамер и кабеля можно было вести круглые сутки.

Со вчерашнего дня ремонтники, помимо выполнения своих прямых обязанностей, стерегут еще и видеоаппаратуру миссии ОБСЕ, заодно с питающими видеокамеры кабелями.


Военкор Самур

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