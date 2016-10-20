Главная

Во Львове 12 детей заразились ВИЧ-инфекцией на территории детсадов и детских площадок

опубликовано vinodelov в Чт, 20/10/2016 - 16:35 Новость: тема тэги гео
Шприцы

В течение девяти месяцев во Львове на территории детских дошкольных учреждений и детских площадок инфицировались ВИЧ-инфекцией 12 детей. Об этом сегодня, 20 октября, во время сессии Львовского горсовета сообщил депутат Андрей Рыкота.

Он отметил, что один из таких случаев произошел недавно — 28 сентября. Четырехлетний ребенок укололся шприцем с ВИЧ-инфекцией, который неизвестные оставили на территории детского сада. Результат анализа крови мальчика не подтвердил, что он инфицирован. Депутат отметил, что это может проявиться впоследствии — кроме ВИЧ ребенку угрожает и гепатит С.

Рыкота добавил, что жители неоднократно обращаются с сообщениями, находят использованные шприцы даже в собственных почтовых ящиках.

Именно поэтому он обратился к городскому председателю Львова Андрею Садовому и.о. начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области Дмитрию Загарию с требованием немедленно принять профилактические меры для надлежащего ухода за территориями детских садов и детских площадок, а также усиленного патрулирования этих мест, а также принять меры для привлечения к ответственности лиц, по вине которых был нанесен вред здоровью детей.

Сами же местные жители отмечают, что полиция не борется с тотальной наркоманией на Галичине, потому что за этим стоят влиятельные люди, которых они боятся.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!