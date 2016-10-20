Во Львове 12 детей заразились ВИЧ-инфекцией на территории детсадов и детских площадок

В течение девяти месяцев во Львове на территории детских дошкольных учреждений и детских площадок инфицировались ВИЧ-инфекцией 12 детей. Об этом сегодня, 20 октября, во время сессии Львовского горсовета сообщил депутат Андрей Рыкота.

Он отметил, что один из таких случаев произошел недавно — 28 сентября. Четырехлетний ребенок укололся шприцем с ВИЧ-инфекцией, который неизвестные оставили на территории детского сада. Результат анализа крови мальчика не подтвердил, что он инфицирован. Депутат отметил, что это может проявиться впоследствии — кроме ВИЧ ребенку угрожает и гепатит С.

Рыкота добавил, что жители неоднократно обращаются с сообщениями, находят использованные шприцы даже в собственных почтовых ящиках.

Именно поэтому он обратился к городскому председателю Львова Андрею Садовому и.о. начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области Дмитрию Загарию с требованием немедленно принять профилактические меры для надлежащего ухода за территориями детских садов и детских площадок, а также усиленного патрулирования этих мест, а также принять меры для привлечения к ответственности лиц, по вине которых был нанесен вред здоровью детей.

Сами же местные жители отмечают, что полиция не борется с тотальной наркоманией на Галичине, потому что за этим стоят влиятельные люди, которых они боятся.