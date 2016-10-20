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Отопительный сезон в Николаеве стартовал: взорвалась котельная

опубликовано alex1943 в Чт, 20/10/2016 - 17:06 Новость: тема тэги гео
zavali
При попытке подключить отопление к многоквартирному девятиэтажному дому в Николаеве, произошел взрыв. В результате двое пострадавших при взрыве операторов котельной доставлены в больницу.

Раньше это девятиэтажное здание принадлежало научно-исследовательскому институту, но потом из него сделали жилой дом. Уже установлено, что взрыв произошел из-за разгерметизации твердотопливного котла мощностью 500 кВт. Сама котельная представляла собой пристройку к зданию.

В результате ЧП повреждены окна и двери котельной, конструктивные элементы здания не пострадали. Ударная волна повредила автомобили, которые находились рядом на стоянке. Причины разгерметизации устанавливается.

Олег Аписарев - генеральный директор установившей котел компании Banisa Energy Ukraine назвал предварительную причину разгерметизации - конструктивный дефект основного котла, приобретенного в Румынии. «Скорее всего, один из швов был выполнен с дефектом, что и привело к его разрушению и выходу горячей воды и пара наружу», - сказал он.

Теперь жителям этого дома придется провести зиму без централизованного отопления. Сколько еще подобных котлов из Европы завезено в Николаев, не известно.

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