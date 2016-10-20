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Украинцы становятся в Европе рабами

опубликовано vinodelov в Чт, 20/10/2016 - 17:15 Новость: тема тэги гео
Раб

«Европа без торговли людьми» — такую ​​акцию реализуют в Тернополе. Волонтеры общественной организации «Возрождение нации» распространяют информацию о трудовом рабстве и предостерегают, как не попасть в такую ​​ситуацию жителям края.

От торговли людьми пострадало четырнадцать жителей Тернопольщины. Они попали в трудовое рабство делая попытки трудоустроиться за рубежом. Волонтеры общественной организации «Возрождение нации» отговаривают людей от нелегальной миграции.

«Мы понимаем, что сейчас ситуация с трудоустройством в нашем крае очень сложная. У многих людей есть большая потребность в финансовом обеспечении, поэтому выезд за границу на работу — это часто необходимость. Но перед тем, как ехать на работу, нужно быть уверенным в ее легальности. Поскольку чаще всего люди попадают в трудовое рабство именно из-за выезда за границу. Также мы призываем всех, кто столкнулся с проблемой трудового рабства или торговли людьми — не молчите. Рассказывайте о своей проблеме. Тем вы поможете себе и многим другим — возможно, сохраните себя от опасности», — говорит тренер-консультант ОО «Возрождение нации» Оксана Шлюсар.

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Автор (или псевдоним)
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