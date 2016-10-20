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Украинским карателям выдали форму, которая горит, как факел

опубликовано alex1943 в Чт, 20/10/2016 - 17:25 Новость: тема тэги гео

Украинский журналист и волонтер Елена Козаченко жалуется, что с каждым днем все труднее становится собирать деньги для 54-й бригады ВСУ, которую она опекает.

Дело в том, что в эту бригаду вошли бывшие каратели из «Правого сектора», которых неофициально в народе называют «волками». К тому же украинцы устали от войны и не хотят жертвовать на нее деньги.

По словам Елены Козаченко, украинским «героям АТО» часто не хватает продуктов питания, да и с формой дело швах. «Ко мне приехал один боец и рассказал, что им выдали форму, которая загорается, как факел от одной искры, пишет журналист-волонтер в сети. - На всех солдат прислали только пять пар теплой обуви, да и та вся 43 размера». А вывод, сделанный украинской «патриоткой» очень правильный: коррупция и воровство в украинской армии достигли невероятных размеров.

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