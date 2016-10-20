«Нет- особому статусу Донбасса! Нет — выборам на Донбассе» - истерика украинских «патриотов» в Верховной раде

Устроили такую истерику 20 октября в Верховной раде депутаты от партии «Самопомощь» во главе с руководителем фракции Олегом Березюком. Они заблокировали трибуну парламента и сделали заявление от своей политсилы.

«Нет Особому статусу Донбасса, который разрушит украинскую суверенность в той форме, как это прописано в Минских соглашениях. Нет выборам в Донбассе. Это политическое атомное оружие, бомба, которая разорвется и уничтожит украинскую суверенность. Да, надо признать «оккупацию» Россией украинской территории. Надо признать, что это «война и агрессия» Российской Федерации. И принять в парламенте закон об «оккупированных территориях», который определит не только это, но и нарисует путь освобождения «временно оккупированных территорий», - провозгласил с трибуны украинского парламента Березюк.

Причиной подобной истерики стали вчерашние договоренности «нормандской четверки» в Берлине разработать «дорожную карту» имплементации Минских соглашений. Тот же Березюк заявил: «Общие слова о дорожных картах. Дорожные карты чего: сдачи суверенного украинского государства или дорожная карта ее защиты и борьбы с агрессором? Если второе, мы – за. Если первое, мы будем категорически против».

Напомним: прежде укропатриоты, хоть и сквозь зубы, но признали: Донбасс - это не Украина, и даже призывали власть отпустить ДНР и ЛНР в свободное плавание, так как ни о какой реинтеграции после кровавой братоубийственной войны даже речи быть не может.