Главная

«Нет- особому статусу Донбасса! Нет — выборам на Донбассе» - истерика украинских «патриотов» в Верховной раде

опубликовано alex1943 в Чт, 20/10/2016 - 18:22 Новость: тема тэги гео

Устроили такую истерику 20 октября в Верховной раде депутаты от партии «Самопомощь» во главе с руководителем фракции Олегом Березюком. Они заблокировали трибуну парламента и сделали заявление от своей политсилы.

«Нет Особому статусу Донбасса, который разрушит украинскую суверенность в той форме, как это прописано в Минских соглашениях. Нет выборам в Донбассе. Это политическое атомное оружие, бомба, которая разорвется и уничтожит украинскую суверенность. Да, надо признать «оккупацию» Россией украинской территории. Надо признать, что это «война и агрессия» Российской Федерации. И принять в парламенте закон об «оккупированных территориях», который определит не только это, но и нарисует путь освобождения «временно оккупированных территорий», - провозгласил с трибуны украинского парламента Березюк.

Причиной подобной истерики стали вчерашние договоренности «нормандской четверки» в Берлине разработать «дорожную карту» имплементации Минских соглашений. Тот же Березюк заявил: «Общие слова о дорожных картах. Дорожные карты чего: сдачи суверенного украинского государства или дорожная карта ее защиты и борьбы с агрессором? Если второе, мы – за. Если первое, мы будем категорически против».

Напомним: прежде укропатриоты, хоть и сквозь зубы, но признали: Донбасс - это не Украина, и даже призывали власть отпустить ДНР и ЛНР в свободное плавание, так как ни о какой реинтеграции после кровавой братоубийственной войны даже речи быть не может.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет