Кортеж премьера Украины Гройсмана как причина пробок на улицах Киева

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман каждое утро создает неудобства для жителей столицы, ведь его доставляет на работу специальный кортеж, для которого «зеленая улица» при красном свете для всех остальных киевлян.

Когда Гройсман был спикером парламента, он ездил на джипе Toyota Land Cruiser. Теперь глава Кабмина передвигается на бронированном Mercedes представительского класса в сопровождении двух авто госохраны: бусика и седана Volkswagen Passat. Причем водители из кортежа едут с промежутком в пару минут, и все это время центральные улицы Киева перекрыты, в результате чего появляются пробки.

Жители украинской столицы возмущены и считают, что они не за это стояли на майдане, совершая так называемую «революцию достоинства». Впрочем, новая власть Украины верна старым традициям: одним — революция, со всеми вытекающими последствиями, а другим — достоинство в бронированном авто.