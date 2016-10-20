Глава МВД Украины Аваков прогнозирует всплеск преступности

В столице Украины в четверг, 20 октября, состоялась коллегия Национальной полиции Украины с участием главы ведомства Хатии Деканоидзе и министра внутренних дел Арсена Авакова. Признания, сделанные главными начальниками правоохранительных органов страны майдана оказались неожиданными: не все так хорошо, как они рассказывали раньше.

Напомним: все время, пока на Украине внедрялась так называемая реформа МВД, Аваков и Деканоидзе убеждали, что все идет отлично, «новые полицейские» способны защитить народ и обеспечить безопасность на улицах.

Но, как сообщила на коллегии Хатия Деканоидзе, только в этом году возбуждено 900 уголовных дел по фактам неправомерных действий сотрудников Национальной полиции Украины, в средне получается по 3–4 дела ежедневно. Дословно: «В течение нескольких месяцев мы открыли около 900 уголовных производств по фактам неправомерных действий сотрудников полиции».

Глава ведомства, которое отвечает за безопасность граждан Украины, Арсен Аваков фактически признал несостоятельность своих подчиненных, правда, обвинил в этом не себя. По его словам, скоро Украину захлестнет преступность, а виноват в происходящем злополучный «закон Савченко». Аваков сказал: «Закон Савченко обратной силы не имеет, поэтому в ближайшие год-полтора мы будем иметь очень серьезный всплеск и вызов, связанный с тем, что рецидивисты выходят на свободу и оказываются в социальной среде, которая для них «продуктивна».

По всему выходит, реформа МВД Украины потерпела полный крах: на дорогах Украины красуются напичканные техникой полицейские машины с мигалками, а показатели раскрываемости преступлений падают. И виноват в этом только «закон Савченко». Хорошо, когда можно найти «крайнего», не правда ли?