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Захоронение мирных жителей, убитых украинскими националистами найдено на территории ЛНР

опубликовано vinodelov в Чт, 20/10/2016 - 18:51 Новость: тема тэги гео
Жертвы украинцев

Об этом сообщает Министерство госбезопасности ЛНР. В лесопосадке у дороги между населенным пунктами Лутугино и Белое сотрудники МГБ Республики нашли захоронение мирных жителей, которые стали жертвами украинских нацбатальонов, контролировавших в начале так называемой «АТО» эту территорию.

В 2014 году рядом недалеко от посёлка Ленина Лутугинского района находился блокпост украинский блокпост, вояки которого, предположительно, и могли расправиться с беззащитными жителями. При вскрытии захоронения в нём обнаружены останки трёх тел, идентифицировать которые пока не удалось.

В Министерства госбезопасности ЛНР сообщили, что у всех жертв руки и ноги были связаны скотчем жёлто-голубого цвета, который использовали бойцы украинских террористических батальонов, чтобы в бою отличаться от ополченцев. Все трое, скорее всего, были убиты выстрелом в голову — в височных долях найденных черепов имеются пулевые отверстия.

«Министерством государственной безопасности ЛНР зафиксирован факт зверских преступлений украинской армии и геноцида собственного народа. К мероприятиям по перезахоронению останков привлечены сотрудники МВД ЛНР», — сказано в официальном сообщении по поводу страшной находки.

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